بلدية خان يونس تنفذ حملة تشجير لشوارع حي الأمل وتعقيم المرافق الخدماتية

خان يونس- الرأي

تواصل الطواقم المختصة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، حملات تعقيم أحياء المدينة والشوارع المختلفة والمرافق العامة والأسواق وكافة الأماكن، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة فايروس كورونا.



وقامت طواقم الصحة والبيئة في بلدية خان يونس، بتنفيذ حملة تشجير لشارع الترنس في حي الأمل من خلال زراعة بعض الأشتال غير المثمرة والتي تضفي البعد الجمالي للشارع، حيث تأتي عملية التشجير ضمن الخطة المتبعة لدى البلدية لتشجير شوارع خان يونس لتعزيز النواحي البيئية، وضمن مبادرة بلدنا نظيفة 2020.



من جهة أخرى، قامت فرق البلدية العاملة في الميدان بحملة رش وتعقيم بعض الساحات العامة والمحلات التجارية في أكثر من منطقة في وسط المدينة وحي الأمل ومنطقة عائلة بربخ، والتي تأتي ضمن اجراءات السلامة العامة والصحة الوقائية المتبعة في إطار جهود البلدية ودورها المستمر واليومي في تعقيم كل مراكز التجمعات وأحياء خان يونس من أجل مجابهة الفايروس وحماية المواطنين بخان يونس.