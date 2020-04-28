وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة تشجير لشوارع حي الأمل وتعقيم المرافق الخدماتية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية تعزز تعاونها مع دائرة العمل النسائي في التوجيه السياسي وكالة الرأي الفلسطينية فريق مبادرة "بلدنا نظيفة" يبدأون بتطوير منطقة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية تسجل حالتي وفاة بـ"الكورونا" في الجاليات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في منطقة السودانية وكالة الرأي الفلسطينية أميركا ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 شبان من العيسوية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أعلى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنشر ارقام ونوافذ لتقديم مقترحات وشكاوى المواطنين والمستهلكين وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يتسلم 5 حضانات أطفال بقيمة "65" ألف دولار
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

115 مصابا ًبفيروس كورونا بالنقب يشمل المتعافين

28 نيسان / أبريل 2020 11:21

عدد المصابين بفيروس كورونا في النقب بلغ 115
عدد المصابين بفيروس كورونا في النقب بلغ 115

النقب_ الرأي

قالت مصادر طبية  إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بمنطقة النقب، بلغ 115 يشمل المتعافين أيضا، فيما بلغ عدد الفحوصات 4,196 حتى يوم أمس الإثنين.

وأكدت الغرفة المشتركة للطوارئ في قرية أبو تلول، انها تواصل  تقديم خدماتها في ظل انتشار هذا الوباء.

جاء ذلك، خلال استقبالها مفوض وزارة الداخلية في المجتمع العربي، أيمن سيف، والذي زار  مقر الغرفة المشتركة للطوارئ واجتمع  بعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة في الغرفة

وبحث اللقاء حول نيّة وزارة التربية والتعليم إعادة الطلاب إلى مقاعد الدارسة، وكذلك تم بحث موضوع الاحتياجات والنواقص لدى السلطات المحلية والإقليمية من أجل الاستمرار في تقديم الدعم للأهل في البلدات العربية في النقب .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟