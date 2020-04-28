115 مصابا ًبفيروس كورونا بالنقب يشمل المتعافين

النقب_ الرأي

قالت مصادر طبية إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بمنطقة النقب، بلغ 115 يشمل المتعافين أيضا، فيما بلغ عدد الفحوصات 4,196 حتى يوم أمس الإثنين.

وأكدت الغرفة المشتركة للطوارئ في قرية أبو تلول، انها تواصل تقديم خدماتها في ظل انتشار هذا الوباء.

جاء ذلك، خلال استقبالها مفوض وزارة الداخلية في المجتمع العربي، أيمن سيف، والذي زار مقر الغرفة المشتركة للطوارئ واجتمع بعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة في الغرفة

وبحث اللقاء حول نيّة وزارة التربية والتعليم إعادة الطلاب إلى مقاعد الدارسة، وكذلك تم بحث موضوع الاحتياجات والنواقص لدى السلطات المحلية والإقليمية من أجل الاستمرار في تقديم الدعم للأهل في البلدات العربية في النقب .