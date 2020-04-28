وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القطرية تطرح عطاء مشروع إنشاء مستشفى رفح وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تنظم ورشة عمل لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية تسليم الدفعة المالية الأولى لمستفيدي مشروع "مسكن كريم" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم بركسين في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال توافق على عودة 80 ألف فلسطيني للعمل وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" لدى الاحتلال لـ 208 وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفل رضيع إثر حادث سير برفح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بإعادة فحص "الكورونا" للأسير محمد حسن وكالة الرأي الفلسطينية 115 مصابا ًبفيروس كورونا بالنقب يشمل المتعافين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

115 مصابا ًبفيروس كورونا بالنقب يشمل المتعافين

28 نيسان / أبريل 2020 11:21

عدد المصابين بفيروس كورونا في النقب بلغ 115
عدد المصابين بفيروس كورونا في النقب بلغ 115

النقب_ الرأي

قالت مصادر طبية  إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بمنطقة النقب، بلغ 115 يشمل المتعافين أيضا، فيما بلغ عدد الفحوصات 4,196 حتى يوم أمس الإثنين.

وأكدت الغرفة المشتركة للطوارئ في قرية أبو تلول، انها تواصل  تقديم خدماتها في ظل انتشار هذا الوباء.

جاء ذلك، خلال استقبالها مفوض وزارة الداخلية في المجتمع العربي، أيمن سيف، والذي زار  مقر الغرفة المشتركة للطوارئ واجتمع  بعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة في الغرفة

وبحث اللقاء حول نيّة وزارة التربية والتعليم إعادة الطلاب إلى مقاعد الدارسة، وكذلك تم بحث موضوع الاحتياجات والنواقص لدى السلطات المحلية والإقليمية من أجل الاستمرار في تقديم الدعم للأهل في البلدات العربية في النقب .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟