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حكومة الاحتلال توافق على عودة 80 ألف فلسطيني للعمل

28 نيسان / أبريل 2020 12:09

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت على دخول 80 ألف عامل فلسطيني للعمل بمناطق الداخل، بعد موافقة الشاباك ومجلس الأمن القومي. 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" ستسمح بدخول 80 أف عامل فلسطيني، ممن يحملون تصاريح عمل بالداخل، من يوم الأحد القادم.

وبسحب الصحيفة، وافقت الحكومة على دخول 65 ألف من العاملين بقطاعات البناء والزراعة، من يوم الأحد 3/مايو القادم، وستسمح لـ15 ألف عامل من العاملين بمجلات الصناعة، بالدخول من اليوم.

واضافت الصحيفة العبرية، أن العمال الفلسطينيين سيمكثون فترة طويلة بالداخل، (طيلة شهر رمضان)،وسيتم ترتيب مبيتهم بالدخل، على مسؤولية المشغلين، وبالتنسيق معهم.

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