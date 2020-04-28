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"الاقتصاد" تنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

28 نيسان / أبريل 2020 01:01

"الاقتصاد" تنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

غزة- الرأي

نظمت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة، أن هذه الجولات تأتي للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج الألبان و للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وتفقدت طواقم التفتيش خطوط الإنتاج، وتم إعطاء التعليمات اللازمة لإجراءات الامن والسلامة الواجب توفرها في المصانع.
في حين، كثفت طواقم الوزارة  الجولات الرقابية على مصانع المواد الغذائية، ضمن خطة شهر رمضان المبارك.
كما نظمت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة،  16 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 197 منشأه تجارية.
فيما تم تحرير 21 محضر ضبط، و33 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.
وقامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة غزة سحب 5 عينات من المواد الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من سلامتها.
وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وبمحافظة الشمال تفقد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى الجولات التفتيشية التي يقوم بها المفتشين، للاطلاع على سير العمل في المحافظة.
وبين التقرير، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، نظمت جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات محافظة غزة.

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