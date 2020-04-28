الزكاة بالأوقاف توزع طرودًا غذائية وقسائم شرائية على (650) أسرة متعففة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف، طروداً غذائية على 300 أسرة متعففة وفقيرة في قطاع غزة، وقسائم شرائية على 350 أسرة في محافظة غزة والشمال، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة IHH التركية .

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أسامة سليم، أنه تم توزيع هذه الطرود على الأسر المتعففة في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها الزكاة من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في ظل الحصار الظالم وأزمة "كورونا" والتي أثرت على كافة المواطنين في غزة.

وقدم اسليم جزيل الشكر والتقدير لمؤسسة iHH التركية، لمساهمتهم في تخفيف وطأة الحصار عن أبناء قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات لهم، داعيا أهل الخير والجهات الداعمة والممولة إلى المساهمة في مساعدة المكلومين ورسم البسمة على شفاههم.