سلطة الأراضي تواصل تقديم خدماتها لدعم القطاعات الحكومية والمجتمعية

غزة- الرأي

تواصل سلطة الأراضي في قطاع غزة ، تقديم خدماتها للجمهور على مدار أيام الأسبوع، وذلك مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الحكومية واتخاذ الإجراءات الوقائية من فايروس كورنا ومنع الازدحام بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم وسلامة الموظف.

و أكد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة، خلال اجتماعه مع المدراء العامين على أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة وشدد على استمرار العمل في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والمحافظة عليها ومنع أي تعدي جديد حيث بلغت مساحة الأراضي الحكومية التي تمت إزالة التعديات عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية( 124.55) دونم بواقع (666 جولة تفتيشية ) .

كما أعطى أبو صحبة، تعليمات باستئناف العمل المساحي الميداني وتقديم الخدمات للمواطنين وشددت سلطة الأراضي في بيان لها أنها تسعى بكل قوة وحزم للحفاظ على الأراضي الحكومية باعتبارها المخزون الأساسي لإقامة أي مشاريع خدماتية لكافة القطاعات الحكومية والأهلية.

و عملت سلطة الأراضي الى جانب كل القطاعات الحكومية لمواجهة جائحة كورنا من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة مراكز الحجر الصحي في شمال القطاع وجنوبه وتخصيص 20 دونم لإقامة هذه المراكز

وبينت سلطة الأراضي انها خصصت من بداية عام 2019 حتى شهر ابريل عام 2020 مساحات متعددة من الأراضي الحكومية منها 35.762 دونم لصالح وزارة التربية والتعليم لإقامة مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

بينما خصصت 14.191 دونم لصالح وزارة الصحة لإقامة مركز صحي في معسكر جباليا ومستشفى غسيل الكلى في بيت لاهيا كما خصصت سلطة الأراضي ما مساحته 8.300 دونم لصالح سلطة المياه لإقامة خزانات مياه ومضخات الخط الناقل لمحطة التحلية .

وفي السياق ذاته، وللمساهمة في حل مشكلة الكهرباء فقد خصصت سلطة الأراضي مساحة 163 دونم لإقامة محطات طاقة شمسية وتخصيص 18.529 لإقامة محطات ترحيل ومكبات النفايات وفي اطار الجهود الحكومية لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية خصصت سلطة الأراضي 8.991 دونم لصالح وزارة التنمية الاجتماعية لإقامة مركز تدريب مهني في غزة ومؤسسة الربيع .



وبشأن دعمها لقطاع الشباب وحل مشكلة السكن، خصصت سلطة الأراضي مساحة 5 دنمات لإقامة مشروع إسكان الشباب التعاوني في بيت لاهيا هذا فضلاً عن جهودها في دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية وصولاً لتحقيق الاكتفاء.



الى ذلك ورغم العمل في نظام الطوارئ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد بلغ عدد المعاملات المفتوحة في الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو (826) معاملة بينما بلغ عدد العقود المبرمة (1688 عقد) كما بلغ عدد مستخرجات القيد الصادرة (2673 ) مستخرج هذا في حين واصلت الإدارة العامة للمساحة خدماتها للمواطنين منفذة (132 معاملة ميدانية) .

وقد شددت سلطة الأراضي على أنها تعمل على قدم وساق وبكل الإمكانيات المتاحة لديها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمحافظة على الملك العام وحفظ حقوق المواطنين.

ودعت المواطنين الى ضرورة تسجيل الأراضي والعقارات والشقق كخطوة أساسية ومهمة لحفظ الحقوق وحفظ الملكيات ومراجعة سلطة الأراضي عند الرغبة في شراء أرض للتأكد من طبيعة هذه الأرض خوفاً من الوقوع ضحية لسماسرة وتجار الأراضي الحكومية.

وأوضحت سلطة الأراضي انها على استعداد تام للتعاون مع المواطنين وإفادتهم بحالة الأرض قبل الاقدام على الشراء .