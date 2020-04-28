"الصحة": إدارة التمريض تتخذ اجراءات وقائية مكثفة في مراكز الحجر

غزة- الرأي

أكد مدير عام التمريض بوزارة الصحة د. خليل شقفة، أن الوزارة اتخذت العديد من إجراءات الوقاية والسلامة والسياسات التمريضية لكي تسطر الخطوات الأمثل في التعامل مع وباء" كورونا"، وذلك من خلال الكادر التمريضي المعتمد، والتعيينات الجديدة والمتطوعين، وتوزيعهم على مناطق ومراكز الحجر الصحي.

وأوضح د. شقفة، أن إعداد الفرق التمريضية المناوبة تمر بمراحل متعددة من الاعداد والفرز من حيث الكفاءة والقدرة الجسدية والخبرة وذلك قبل ان يتم توزيعها على مراكز الحجر الصحي، وخاصة ان المستضافين في مراكز الحجر الصحي منهم فئة لا تحتاج رعاية صحية، وفئة المرضى فمنهم من لا يحتاج الرعاية التمريضية، ومرضى آخرون يحتاجون خدمة رعاية صحية ومتابعة حثيثة.

وأضاف" لقد قمنا بإعداد 39 ممرض في المناوبة الواحدة والتي تستمر لثلاثة أسابيع دوام في مراكز الحجر الصحي، يليها (21) يوم حجر وقائي في المستشفى، يليها (21) يوم إجازة، ويتم خلالها اعداد الفرق التمريضية التالية التي ستقوم بالمناوبة، منوها الى تدريب أربعة مسارات من الموظفين منهم 221 ممرض موظف عناية مركزة وهم يشكلون 10% من كادر كل مستشفى.

وأشار د. شقفة الى الدور التدريبي للكادر التمريضي والذي يشمل أربعة مستويات مكافحة للعدوى منها برنامج تعريفي لفئة تمريض (البطالة والعقود)، والتعليم على الطوارئ وإنقاذ الحياة، ومكافحة العدوى، والعناية المركزة والتعامل مع أجهزتها.

كما نوه الى إنجاز إجراءات وادلة للتمريض للتعامل مع المرضى لمكافحة العدوى، والتي يتم التركيز فيها على سياسات وإجراءات وبروتوكولات للتعامل مع وباء "كورونا"، والتي تم التوافق بها دائرة الأوبئة، وتم تصنيفها وتدريب التمريض عليها، لافتا الى وجود تقييم دوري لتطبيق السياسات.