مدير عام الأملاك بالأوقاف يبحث ملف الأملاك في ظل وباء كورونا

غزة- الرأي

عقد مدير عام الادارة العامة للأملاك والهندسة بوزارة الأوقاف زياد أبو مساعد، اجتماعاً مع موظفي الأملاك بالوزارة لمناقشة تطورات الوضع الراهن، في ظل وباء كورونا ونتائجه على املاك الوقف وتحديد آليات مواجهة النتائج المترتبة عليه ومتابعة سير العمل.



وأثنى أبو مساعد على التزام موظفي دائرة الأملاك بالعمل في ظل حالة الطوارئ، منوهًا الى أن إدارته تسعى دومًا لتنمية الوقف واستثماره بالشكل الصحيح.



وأكد على ضرورة المتابعة الميدانية للعقارات من خلال طواقم مختصة وتقديم افادة محدثة عن كل عقار خلال شهر بحد اقصى، للوقوف على حالة الاملاك ومتابعتها بشكل دوري.