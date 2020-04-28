وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض أسعار البنزين ابتداءً من الشهر القادم وكالة الرأي الفلسطينية توزيع أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي الأحد القادم وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في كفر سابا وكالة الرأي الفلسطينية بلديات غزة: بكل أسف سنقلص خدماتنا تدريجياً تجنباً للانهيار وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الأملاك بالأوقاف يبحث ملف الأملاك في ظل وباء كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": إدارة التمريض تتخذ اجراءات وقائية مكثفة في مراكز الحجر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تواصل تقديم خدماتها لدعم القطاعات الحكومية والمجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع طرودًا غذائية وقسائم شرائية على (650) أسرة متعففة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تنفذ حملة تنظيف لمقبرة المخيم الجنوبية بمخيم المغازي وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان
أخبار » الأخبار الحكومية

"الثقافة " تطالب بالتصدي لمنهجة التطبيع في الدراما العربية

28 نيسان / أبريل 2020 04:22

1
1

غزة-الرأي

طالبت وزارة الثقافة الفلسطينية، بالتصدي لمنهجة التطبيع المستحدثة في الدراما العربية، والتي تشكّل خطرًا حقيقيًا على وعي الشعوب العربية ونظرتها تجاه العدو الصهيوني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها: "في الوقت الذي كان ينتظر الفلسطينيين من مثقفي وفناني الأمة العربية الوقوف معنا جنبًا إلى جنب في مواجهة المؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وآخرها (صفقة ترامب)، تخرج علينا ثلة منهم بإنتاج أعمال فنية تحمل في طياتها عدوانًا ثقافيًا، وتجسيدًا لأفكار مشبوهة خطيرة يحاول الصهاينة تمريرها منذ عقود".

وأضافت الوزارة: "إن هذه الأعمال الفنية، بما تحمله من أخطاء تاريخية جسيمة، فإنها تقدم هدايا مجانية عبر الحديث عن حقوق لليهود في أرض الجزيرة العربية، في تساوق مريب مع مطامع الصهاينة المعلنة في تلك الآراضي العربية الطاهرة التي كانت وستبقى عربية إسلامية خالصة لا ريب فيها".

وتابعت: "إننا نخشى أن تكون تلك الأعمال الفنية الخبيثة مدفوعة بتوجهات سياسية نحو عرض فكرة التطبيع والتعايش مع الاحتلال لجس نبض الشعوب العربية أو حتى لفرض ذلك، خاصة في هذا الوقت الذي نلاحظ فيه هجمة شرسة على كلَّ من يحاول مدَّ يد العون للشعب الفلسطيني ولو بشق كلمة".

وأردفت: "هذه الأعمال الفنية المشبوهة ولدت ميتة، وهي لا تزعزع ثقة الشعوب العربية في حقوقنا المشروعة في أرضنا الفلسطينية المحتلة، ولا تغير من قدسية القضية الفلسطينية في قلوب وعقول وأفكار شعوبنا العربية التي كانت وستبقى عصية على التطبيع".

وأكدت الوزارة على ضرورة أخذ وزارات الثقافة العربية، دورها في محاربة التطبيع الثقافي، والالتزام بالتوجهات العامة والروح الشعبية التي تقاوم التطبيع وتدين وتجرَّم المطبعين، مشدّدة على ضرورة تحصين الوعي الشعبي العربي في مواجهة حملات التطبيع الممنهجة ليبقى عقبة دون تحقيق مخططات الاحتلال.

ودعت الوزارة الفنانين وشركات الإنتاج الفني العربية الحرة للعمل على إنتاج أعمال فنية ملتزمة بالحقوق الفلسطينية، وتُسلط الضوء على مظلومية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتعبر عن روح الأمة العربية التي تستهجن التطبيع، مثمنة مواقف المثقفين والفنانين العرب الحرة في رفض فكرة التطبيع ومهاجمة تلك الأعمال الدرامية الخبيثة.

وطالبت الوزارة شبكة قنوات (mbc) بالتجاوب مع نبض الشارع العربي الرافض لعرض مثل هذه الأعمال، ووقف عرض مسلسل (أم هارون)، وأي أعمال فنية أخرى شبيهة بمضمونها وأهدافها، والإعتذار للشعب الفلسطيني والشعوب العربية عن هذه السقطة الفنية والتاريخية.


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟