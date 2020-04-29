ما تأثير الصوم على مناعة الإنسان؟

عاد الحديث حول تأثير الصيام على مناعة الإنسان مع ازدياد المخاوف من إمكانية تسببه بإصابة الصائمين بفيروس كورونا المستجد.

في السنوات الأخيرة أجريت عدة دراسات عن فائدة الصيام، وتوصل الباحثون إلى أن للصيام فوائد عظيمة على الجهاز المناعي، على عكس المخاوف المنتشرة.

وخلصت دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا العام الماضي، إلى أنّ الصيام 8 أيام يساعد على تجديد الخلايا المناعية والجذعية التالفة، خاصةً تلك التي تلفت نتيجة للعلاج الكيميائي.

وأوضحت أنّ الصيام يساعد على توفير الطاقة في الجسم، التي يستفيد منها الجهاز المناعي بإعادة بناء الخلايا ثم يستبدل الجهاز المناعي الخلايا التالفة بأخرى جديدة، مما يجعله في حالة نشاط وتجدد دائمين.

أمّا بالنسبة إلى مرضى السرطان فقد وجدت التجارب أن الصوم 3 أيام قبل بدء العلاج الكيماوي يحمي الجسم ويساعد على تجديد الخلايا، إذ إن مرضى السرطان الذين يتَلقّون الكيماوي يسبب لهم العلاج أضراراً بالغة على الجهاز المناعي على الرغم من أنه ينقذ حياة الكثيرين.

ويجري الباحثون بعض التجارب لمعرفة الفوائد المباشرة للصيام على باقي أجهزة الجسم.