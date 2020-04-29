نصائح للحمية الغذائية والصوم للأطفال

تود جميع الأمهات أن يصوم أطفالهن خلال شهر رمضان، فماذا عن صوم الأطفال، وما هي أهم النصائح لجعل الطفل يحصل على الغذاء الأمثل خلال شهر رمضان وعدم الإضرار بصحة الطفل الجسدية؟ من خلال حملة سيدتي ،تم استضافة الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية، موجهاً بعض النصائح حول الحمية الغذائية وصوم الأطفال خلال شهر رمضان، وكل ما يمكن معرفته عن صوم الأطفال.



هل الصيام آمن للأطفال؟

يوصي معظم الأطباء بعدم صيام الأطفال لفترات زمنية طويلة، ولنكن صادقين هنا، ولنتخيلْ أن صوم الأطفال أمر صعب بما فيه الكفاية، إذا كان عليك تعليم أطفالك الصيام، فإن سن البلوغ هو السن المناسب للقيام بذلك، والطريقة الأكثر أماناً للصيام، ومع ذلك فإن الصيام قبل البلوغ آمن، ويعتمد على الصحة العامة والتغذية للطفل.

في أي سن يجب أن يبدأ الطفل بالصيام؟



يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على سبع أو ثماني سنوات ممارسة صيام جزئي، ولكن لا يُنصح بالصيام للأطفال دون سن السابعة أو الثامنة. يمكن للأطفال فوق سن السابعة أن يصوموا لبضع ساعات فقط في المرة الواحدة. ومع ذلك، يجب عليهم تجنب الصيام لساعات طويلة.



فوائد الصيام للأطفال



لا يفيد الصيام فقط من منظور روحي، ولكنه مفيد أيضاً لصحة طفلك. إليكِ بعضَ فوائد الصيام للأطفال:

غرس عادات الأكل الصحية.

يعزز الهضم السلس.

يمنع تطور تسوس الأسنان.

يمنع السمنة عند الأطفال.



نصائح غذائية لصوم آمن للأطفال



احرصي على جعل طفلك يفطر على التمر وكوب من اللبن أو نصف كوب عصير، لجعله لا يشبع سريعاً، ويتناول الخضر والشوربة وقطعة اللحم أو الدجاج أو السمك، انتبهي لعدم جعل الطفل يشبع ويملأ بطنه كثيراً دفعة واحدة، فهذا يسبب آلاماً في المعدة .

احرصي على أن يأخذ طفلك وجبة بين الفطور والسحور، ويتناول وجبة مغذية في الليل وعدم تخطي الوجبات، امنعي أطفالك من تناول الوجبات الخفيفة والأطعمة السريعة بين الحين والآخر، ولكن تأكدي من حصولهم على وجبات متوازنة ومغذية.