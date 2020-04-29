يصاب الأطفال الصغار بصعوبات في البلع، حيث يمتدّ مجرى البلع من الفم إلى المعدة، وتمر في ثلاث مراحل؛ يشرحها لك د.محمد عبد العال، طبيب استشاري طب الأطفال، من مستشفى برجيل. لتتعرفي على أسباب صعوبة البلع عند طفلك.



المرحلة الأولى للبلع

تجري في الفم عن طريق احتواء تجويف الفمّ على الطّعام أو السّائل، وهذه المرحلة هي الوحيدة التي يستطيع الطفل التحكّم بها.



المرحلة الثانية للبلع

عندما يقرّر الدّماغ القيام بعمليّة البلع، فيجري توجيه الطّعام من تجويف الفم إلى البلعوم، وفي الوقت نفسه يجري فتح الصمّام العضلي أسفل البلعوم؛ وتُغلِق العضلات الأخرى القصبات الهوائيّة؛ وذلك لمنع دخول الطّعام في مجرى التنفّس، وهذه المرحلة تستغرق أقلّ من نصف ثانية.



المرحلة الثّالثة للبلع

تبدأ من دخول الطّعام إلى المريء، وهو أنبوب عضليّ يُنتج موجات من الانقباضات المنسّقة، وعند انقباض المريء يجري فتح صمّام عضلي في نهاية المريء ودفع الطّعام إلى المعدة، وتستغرق هذه العمليّة 6-8 ثوانٍ.



الأسباب الطبية لصعوبة البلع عند الأطفال الصغار

1 - الطّفل المولود مبكّراً.

2 - الشلل الدماغي وهو يؤثر على التحدث والأكل والبلع.

3 - الشّفة المشقوقة، أو الحنك المشقوق.

4 - التهاب أو ارتجاع المريء.

5 - أسباب مؤقتة مثل مشكلات الأسنان، التهاب الحلق، فيروس الهربس، قرح الفم واللسان، فطريات اللسان.

6 - التهاب لسان المزمار، يصيب الأطفال في سن أقلّ من 12 شهراً؛ وذلك لأنّ هؤلاء الأطفال لم يكملوا سلسلة اللقاحات، ويصيب أيضاً الأطفال في سنّ 2-6 سنوات، ويؤدّي هذا الالتهاب إلى صعوبةٍ في البلع، وصعوبةٍ في التنفّس، ويكون الطّفل معرّضاً لنقص الأكسجين.



أعراض صعوبة البلع عند الأطفال

1 - عدم المقدرة على مضغ الطعام بسهولة.

2 - صعوبة الرضاعة، بسبب اتخاذ الطفل لوضعيات غير طبيعيّة أثناء الرضاعة كالتقوُّس أو التشنُّج.

3 - لا يتقبل الطفل تناول أي نوع من أنواع الطعام حتى السوائل.

4 - يعلق الطعام في حلقه باستمرار، ويقوم بالسعال بتكرار.

5 - خروج اللعاب والطعام والسوائل من الفم.





أكلات سهلة البلع

نقترح عليك من خبرات الأمهات، أفضل المأكولات التي يمكنه تناولها بسهولة باستخدام يديه، وهي تمنحه في الوقت نفسه العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها.



الموز

يتميز بسهولة مسكه باليد، غني الكالسيوم، ويعد من أفضل الأغذية بعد الرضاعة.



البازلاء المسلوقة

يمكن تناولها باليد بشكل سهل بعد سلقها قليلاً.



البسكويت







يفضل المقرمشات النباتية الصحية ذات طعم يحبه الأطفال، فهي سهلة البلع، لذلك يمكن حتى للذين لم تنبت لديهم الأسنان الكاملة بعد أن يتناولوه.



الخوخ

يفضل أن يتم منح الطفل الثمرة بأكملها غير مقطعة؛ ليتعلم كيف يتناولها بشكل صحيح، ولا تتضايقي من الفوضى التي سيتسبب بها الطفل للمكان المحيط به وخصوصاً ملابسه.



الدجاج المقطع

يصعب على الطفل أن يتناول الدجاج كاملاً كما أن مضغه صعب؛ لذلك ينصح بتقطيعه لقطع صغيرة بحيث يسهل عليه أن يقوم ببلعها ومضغها بشكل جيد.



شوربة العدس

يتميز باحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات، كما أنه سهل المضغ والبلع، وحاولي أن تجعلي طفلَكِ يتناوله بنفسه.



المعكرونة بالجبن

يفضلها الأطفال لطعمها اللذيذ وطراوتها، فاختاري لهم الجبن غير اللاذع وأضيفيها إلى المعكرونة المخصصة للأطفال.



الجبن

يمكنك تقديمها بأنواعها المختلفة فهي سهلة المضغ والبلع، كما أنها تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات اللازمة لنمو الطفل.



التوفو

هو نوع من أنواع الجبن لكن يتم صناعته من الصويا؛ لذلك قد لا يحبه بعض الأطفال، لكنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين المفيد لطفلك وصحته