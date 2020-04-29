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رسمياً .. إلغاء الدوري الفرنسي

29 نيسان / أبريل 2020 08:44

رسمياً .. إلغاء الدوري الفرنسي
رسمياً .. إلغاء الدوري الفرنسي

تقرر امس الثلاثاء، إلغاء بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، بسبب تعذر الإكمال، نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد.


وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في مؤتمر صحفي: "الشؤون الرياضية الكبيرة لا يمكن أن تحدث قبل سبتمبر، موسم كرة القدم 2019/20 لا يمكن أن يعود".


وتُفيد التقارير الواردة من فرنسا بأنه سيتم عقد إجتماع في مايو القادم، بين رابطة الدوري والأندية، لاتخاذ قرارات بشأن الأندية المتأهلة أوروبياً الموسم المقبل، بالإضافة الى الصعود والهبوط.


ويعتبر الدوري الفرنسي هو ثاني دوري أوروبي بارز يتم إلغائه بعد الدوري الهولندي، وهناك توقعات بإلغاء الدوري البلجيكي أيضاً.
 

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