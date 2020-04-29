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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

29 نيسان / أبريل 2020 08:45

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائمًا جزئيًا وباردًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح  غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الخميس غائمًا جزئيًا إلى صاف وربيعيًا لطيفًا نهارا في معظم المناطق باردًا نسبيًا ليلًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة القريب، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وربيعيًا لطيفًا نهارًا في معظم المناطق باردًا نسبياً ليلًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم السبت فيكون الجو صافيًا بوجه عام وربيعيًا لطيفًا نهارًا في معظم المناطق باردًا نسبيًا ليلًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية.

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