الاتحاد يقرر التشاور مع جهات الاختصاص لاستئناف مباريات الموسم

قرر اتحاد كرة القدم التشاور مع جهات الاختصاص لاستئناف مباريات الموسم 2019-2020، وتحديداً ما تبقى من مباريات درجتي الاحتراف والاحتراف الجزئي، وذلك بعد توقفها في بداية شهر آذار الماضي جرّاء إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فايروس كوفيد-19 المستجد.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الدوري بعد التشاور مع وزارة الصحة للخروج بصيغة معتمدة يتم نقاشها مع أندية درجتي الاحتراف والاحتراف الجزئي قبل رفعها للاتحادين القاري والدولي للمصادقة النهائيّة.

وسيتناول النقاش الموعد المناسب لاستئناف ما تبقى من منافسات الموسم الكروي وتحديد ثلاثة ملاعب رئيسية لإقامة المباريات ومع ضمان وجود كافة إجراءات السلامة والتعقيم وتوفر العيادات الطبية، وإمكانية الفصل بين الفرق المتنافسة، وبما يمنح الأندية المشاركة الفرصة للتدريب والتحضير قبل خوض المباريات.

وأكد الاتحاد إلى أن المباريات ستقام، بعد اعتماد صيغة نهائية معتمدة لدى كافة الجهات ذات العلاقة، ودون حضور جماهيري، مع مراعاة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بفترة الحجر الصحي للاعبين وإجراءات السلامة خلال التنقل والتدريبات، وتواجد الطواقم الطبية الى جانب الممثلين الرسميين للفرق.