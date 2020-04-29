يعتقد الكثيرون أن العمل من المنزل شيئاً مريحاً، خاصة وأنهم لن يحتاجوا لمغادرة بيتهم والذهاب إلى مقر عملهم، ولكنهم لا يدركون أن هذه الراحة من الممكن أن تجلب لهم أمراضاً خطيرة.

مشاكل صحية قد تصيبك بسبب العمل من المنزل

فلأن أغلب الناس التي تعمل من المنزل لا تتحرك كثيراً، وقد تقضي ساعات طويلة جالسة على الأريكة أو المقعد الذي يعملون من فوقه، فإن ربما يعرضهم لأضرار جسيمة في العمود الفقري والظهر وكذلك الرقبة.

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تمارين رياضية لتفادي الإصابة بمشاكل صحية ناجمة عن العمل في المنزل

وهذا ما جعل الخبراء ينصحون الناس التي تعمل من المنزل بضرورة القيام بعدد من التمارين الرياضية البسيطة خلال العمل أو بعد الانتهاء منه، ليتجنبوا الإصابة بهذه المشاكل الصحية.

وفيما يلي نستعرض 5 تمارين بسيطة والتي يمكنك القيام بها في المنزل لتتجنب الإصابة بآلام الرقبة والظهر المزعجة:

1- تمرين لف الكتف

هذا التمرين مخصص للأشخاص الذين يعانون من آلام في ظهورهم بسبب وضعية جلوسهم أثناء العمل، ويمكن أداءه كالتالي:

قم برفع كتفيك إلى الأعلى، ثم قم بتدويرهما إلى الخلف ببطء.

قم بدفع كتفيك ببطء إلى أقصى وضع لهما في كل اتجاه.

كرر هذه العملية من 3-5 مرات في كل تمرين.

كرر هذا التمرين من 3-5 مرات يومياً.

تمارين رياضية تجنبك الإصابة بمشاكل صحية ناجمة عن العمل من المنزل

2- تمرين التمدد

يساعد هذا التمرين على استرخاء عضلات الأرداف والبطن والظهر والكتفين، ويمكن أداءه كالتالي:

قف على قدميك مع فتح الوركين.

قم بمد ذراعيك إلى أعلى رأسك، مع وضع راحتي يديك متقابلتين.

انظر إلى الأعلى تجاه السقف وأنت على هذه الوضعية.

عند وصول ذراعيك إلى الخلف، حاول أن تنحني بظهرك.

ابق على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان ثم تحرر منها.

كرر هذا التمرين من 2-3 مرات يومياً.

تمارين رياضية تجنبك الإصابة بمشاكل صحية ناجمة عن العمل من المنزل

3- تمرين فتح الصدر

يساهم هذا التمرين في تخفيف الضغط على الكتف العلوي والظهر، ويمكن أداءه كالتالي:

قم بضم يديك وراء أسفل ظهرك، مما سيجعل صدرك وكتفيك مفتوحين.

لا تقم بثني مرفقيك وأن تضم يديك إلى ظهرك.

قم برفع يديك إلى أعلى مستوى تقدر عليه دون أن تثني مرفقيك.

ابق قدميك بعيدين عن بعضهما البعض.

قم بثني الوركين إلى الأمام أثناء رفع ذراعيك.

تمارين رياضية تجنبك الإصابة بمشاكل صحية ناجمة عن العمل من المنزل

4- تمرين لف الرقبة

يعاني الكثيرون من آلام في الرقبة بسبب وضعهم الحاسب المحمول بشكل غير صحيح، مما قد يصيبهم بصداع شديد، وهذا التمرين مفيد لهم، ويمكن أداءه كالتالي:

قم بلف رقبتك يميناً ويساراً أكثر من مرة.

تأكد أن أوتارك وأعصابك مرنة ولم تصب بالتشنج أو التصلب.

قم بإمالة رأسك إلى الأمام بقدر الإمكان.

حرك رأسك في حركة دائرية كاملة.

كرر هذا التمرين من 3-5 مرات يومياً.

تمارين رياضية تجنبك الإصابة بمشاكل صحية ناجمة عن العمل من المنزل

5- تمرين تمديد أوتار الركبة

تعتبر أوتار الركبة الضيقة سبباً رئيسياً لشعور المرء بعد الراحة، لذا ينبغي عليه التأكد من أنها ممتدة ولا تعاني من أي تشنجات، وهذا التمرين مفيد لهذا الموضوع، ويمكن أداءه كالتالي:

استلق على بساط وقم برفع إحدى قدميك ومد ساقك.

قم بوضع حلقة مقاومة على قدمك وامسك طرف الشريط في يدك.

قم باستنشاق الهواء ثم امسك بساقك واسحب الشريط بلطف.

اخرج الزفير ثم اسحب الشريط قليلاً حتى تمدد أوتار الركبة.

ابق ركبتك على الأرض وحرك الساق فقط خلال التمرين.

كرر هذا التمرين على ساقك الأخرى.

كرر التمرين من 2-3 مرات يومياً.