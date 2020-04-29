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يصمم دراجة طائرة للتغلب على الازدحامات المرورية

29 نيسان / أبريل 2020 09:04

يصمم دراجة طائرة للتغلب على الازدحامات المرورية
يصمم دراجة طائرة للتغلب على الازدحامات المرورية

ابتكر رجل صيني عبقري يدعى تشاو دراجة نارية طائرة لاستخدامها في أوقات الازدحام المروري، وقام برحلة تجريبية على متنها.

وقد نشرت وكالة أنباء شينهوا الصينية، لقطات للرجل وهو يمتطي صهوة الدراجة النارية ويطير بها فوق أبنية المدينة، في رحلته التجريبية.

وبحسب التقارير، فقد عمل الرجل الذي لا يملك خلفية علمية وقام بتعلم مهارات التصنيع بنفسه، لسنوات عديدة لتطوير نموذجه الخاص من السكوتر الطائر.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها الرجل تجريب نموذج دراجة نارية طائرة، حيث شوهد قبل أشهر وهو يجرب نموذجاً بدائياً للدراجة الطائرة.

وتقول التقارير بأن سرعة الدراجة النارية الطائرة تصل إلى 70 كم في الساعة، ويبلغ عمر بطاريتها 30 دقيقة. وفي وقت سابق ابتكر الرجل ممراً مثيراً للإعجاب له ولابنه للعب عليه، وفق ما ورد في صحيفة صن البريطانية. 

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