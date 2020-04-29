الاحتلال يعتقل شابين من سلفيت

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، شابين من مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين تقي ريان، ومصطفى عاصي من قراوة بني حسان قرب سلفيت بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.