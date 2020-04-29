وكالة الرأي الفلسطينية يصمم دراجة طائرة للتغلب على الازدحامات المرورية وكالة الرأي الفلسطينية تمارين رياضية تجنبك الإصابة بمشاكل صحية ناجمة عن العمل من المنزل وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد يقرر التشاور مع جهات الاختصاص لاستئناف مباريات الموسم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية رسمياً .. إلغاء الدوري الفرنسي وكالة الرأي الفلسطينية قبل أن تشتري فيتامينات ومعادن الأطفال استشيري طبيبك وكالة الرأي الفلسطينية صعوبة البلع عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للحمية الغذائية والصوم للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق ذكي للتعامل مع المكفوفين والصم والبكم المصابين بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية تطوير جهاز لاستخدام المصاعد دون لمس في جامعة الإمارات
أخبار » عجائب وطرائف

تماسيح صغيرة تفر من متنزه أسترالي عقب فقس بيضها

29 نيسان / أبريل 2020 09:08

تماسيح صغيرة تفر من متنزه أسترالي عقب فقس بيضها
تماسيح صغيرة تفر من متنزه أسترالي عقب فقس بيضها

أعلن أحد مسؤولي إنقاذ الحياة البرية اليوم الأحد إن تسعة تماسيح صغيرة حديثة الخروج من بيضها لا تزال طليقة حاليا في غرب أستراليا بعد انزلاقها من فتحة في سياج متنزه للحيوانات.

وفُقد 11 تمساحاً عقب الخروج من فقس بيض تماسيح المياه المالحة من متنزه مالكوم دوجلاس للتماسيح في بروم، شمال غربي أستراليا، وعثرت عائلات محلية الأسبوع الماضي على اثنين منهم على شاطئ كيبل، وهو مقصد سياحي شهير قريب من المتنزه.

وأنقذ كريس ميتشل، منسق عملية إنقاذ الحيوانات الأصلية التي يديرها المتطوعون في بروم، أحد التماسيح الهاربة بعد "تلقي اتصال هاتفي من سيدة تمشي مع أسرتها وجدت تمساحا صغيرا" في 16 أبريل (نيسان).

وقال ميتشل اليوم الأحد: "كان هناك موجات مد في هذا الوقت، بينما كان التمساح الصغير مسترخياً بجوار كومة من الصخور.

وأضاف: "أنقذناه وفحصنا حالته الصحية ... ثم أعدنا التمساح إلى متنزه التماسيح. هذا لا يحدث في كثير من الأحيان، عادة ما يكون لدينا تماسيح ولكن ليس فقس صغير".

وأفاد بأن التمساح يجب أن يكون عمره الآن من 2 إلى 3 أشهر.

وقالت متحدثة باسم خدمة الحدائق والحياة البرية في أستراليا الغربية إنه تم العثور على "فقس تمساح" مياه مالحة في شاطئ كيبل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟