تماسيح صغيرة تفر من متنزه أسترالي عقب فقس بيضها

أعلن أحد مسؤولي إنقاذ الحياة البرية اليوم الأحد إن تسعة تماسيح صغيرة حديثة الخروج من بيضها لا تزال طليقة حاليا في غرب أستراليا بعد انزلاقها من فتحة في سياج متنزه للحيوانات.



وفُقد 11 تمساحاً عقب الخروج من فقس بيض تماسيح المياه المالحة من متنزه مالكوم دوجلاس للتماسيح في بروم، شمال غربي أستراليا، وعثرت عائلات محلية الأسبوع الماضي على اثنين منهم على شاطئ كيبل، وهو مقصد سياحي شهير قريب من المتنزه.



وأنقذ كريس ميتشل، منسق عملية إنقاذ الحيوانات الأصلية التي يديرها المتطوعون في بروم، أحد التماسيح الهاربة بعد "تلقي اتصال هاتفي من سيدة تمشي مع أسرتها وجدت تمساحا صغيرا" في 16 أبريل (نيسان).



وقال ميتشل اليوم الأحد: "كان هناك موجات مد في هذا الوقت، بينما كان التمساح الصغير مسترخياً بجوار كومة من الصخور.



وأضاف: "أنقذناه وفحصنا حالته الصحية ... ثم أعدنا التمساح إلى متنزه التماسيح. هذا لا يحدث في كثير من الأحيان، عادة ما يكون لدينا تماسيح ولكن ليس فقس صغير".



وأفاد بأن التمساح يجب أن يكون عمره الآن من 2 إلى 3 أشهر.



وقالت متحدثة باسم خدمة الحدائق والحياة البرية في أستراليا الغربية إنه تم العثور على "فقس تمساح" مياه مالحة في شاطئ كيبل.