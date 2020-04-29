"الداخلية" تتابع مع أصحاب المولات والمراكز التجارية إجراءات الوقاية

غزة- الرأي

عقدت "خلية الأزمة" بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهر امس الثلاثاء، اجتماعاً مهماً مع أصحاب المولات والمراكز التجارية في قطاع غزة؛ في مقر العمليات المركزية غرب مدينة غزة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ تعليمات وإجراءات الوقاية والسلامة داخل تلك المراكز والمولات، في مواجهة فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع كلّ من أعضاء خلية الأزمة: العميد فايق المبحوح مدير العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد محمد أبو زايد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات، والعميد حسام شهوان نائب مدير عام جهاد الأمن الداخلي، إلى جانب عدد من أصحاب المولات والمراكز التجارية الكبيرة من جميع محافظات غزة.

وجرى خلال الاجتماع التشاور حول طبيعة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة في المولات والمراكز التجارية، والتأكيد على الالتزام التام بها من قبل إدارة تلك المراكز وتطبيقها على العاملين فيها والمواطنين الزائرين على حد سواء.

وقال العميد فايق المبحوح إن قطاع غزة ما زال يعيش هذه المرحلة الحساسة في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي يحتم على الجميع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، مُشيداً في ذات الوقت بتحلي الحضور من أصحاب المولات والمراكز التجارية بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، عبر التزامهم بإجراءات الوقاية.

وتتمثل إجراءات الوقاية داخل المولات والمراكز التجارية، بإلزام العاملين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتحقيق التباعد، ومنع الاكتظاظ، إلى جانب توفير أعداد أكبر من مُقدمي الخدمة تجنباً للازدحام.

وأضاف العميد المبحوح أنه تم الطلب من الحاضرين تعزيز حضور الشركات الأمنية وعناصرها داخل المولات والمراكز؛ من أجل تنظيم أعداد مرتاديها من المواطنين، ومنع الاكتظاظ.

كما تم التأكيد على إلزام المولات والمراكز التجارية بإجراء عمليات تعقيم مستمرة على مدار اليوم، فضلاً عن توفير أدوات ومواد التعقيم اللازمة على البوابات والمداخل.

ولفت المبحوح إلى أن وزارة الداخلية ستتابع تنفيذ كل تلك الإجراءات عبر جولات وزيارات دورية؛ من أجل ضمان تحقيق الوقاية والسلامة في مواجهة هذه الجائحة، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.

وحذّر من أن أي تهاون في اتخاذ تلك الإجراءات - سواء من قبل المواطنين أو مُقدمي الخدمة – سيفرض اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد، مبيّناً أن هذا الأمر مناطاً بمستوى الضبط والالتزام، ومؤكداً على ضرورة تعاون جميع الفئات والشرائح في إطار الإجراءات المتخذة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أصحاب المولات والمراكز التجارية في هذا الإطار، كما ناقشوا بعض التحديات التي تواجههم، مؤكدين على استمرارهم في تقديم الخدمة للمواطنين وفق إجراءات السلامة والوقاية.

كما أكد أصحاب المولات والمراكز على التزامهم التام بكل ما صدر من قرارات وإجراءات حرصاً على سلامة أبناء شعبنا، ولمنع تفشي الفيروس.

وجرى في ختام الاجتماع، النقاش حول عدد من الخطوات والآليات المزمع اتخاذها خلال الفترة القادمة لضمان زيادة الضبط.