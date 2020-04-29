المجلس الأعلى للقضاء يعقد محاكمات سريعة لـ 15 موقوفاً

غزة-الرأي

عقد المجلس الأعلى للقضاء محاكمات سريعة لـ 15 موقوفاً بمركز الإصلاح والتأهيل بالمحافظة الوسطى، وذلك بالتنسيق مع القسم القانوني في المركز.

وحضر المحاكمات وفد من المحكمة برئاسة القاضي ضياء الأسطل، ورئيس المحكمة القاضي سامي الأشرم، والقاضي بشير الحرتاني، في حين حضر عن النيابة الأستاذ محمود الجديلي، وبحضور مدير مركز إصلاح وتأهيل الوسطى الرائد إياد الهباش.

بدوره، أوضح الرائد الهباش أن المحاكمات السريعة تمت من أجل التخفيف عن الموقوفين وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى استضافة هيئة المحكمة والمحامين لإجراء المحاكمات داخل مركز الإصلاح والتأهيل؛ بهدف الحفاظ على سلامة الموقوفين وعدم نقلهم خارج المركز في ظل جائحة "كورونا"، حيث "تم تشكيل هيئة المحكمة بكامل أركانها وقضاتها وبحضور المحامين عن النزلاء".

وقال الهباش: "تم تقديم 15 موقوفاً للمحاكمات السريعة، حُكم على سبعة منهم بالسجن لفترات متفاوتة بتهم جنائية وارتكاب جنح، بينما تم الإفراج عن أربعة آخرين لقضائهم مدة الحبس، في حين تم تأجيل المحاكمة لأربعة موقوفين آخرين".

ولفت الهباش إلى وجود تعاون وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية، من خلال اللجنة القانونية في مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفاً "سيتواصل عقد المحاكمات السريعة في ظل الأوضاع الحالية بهدف الحفاظ على سلامة النزلاء، وتخفيفاً عنهم".

ونوه الهباش إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل بالوسطى اتخذ خلال المحاكمات السريعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا، على صعيد المركز وقاعة المحكمة وكلّ من القضاة والموقوفين.