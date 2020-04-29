وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستعد لتنظيم امتحانات التوجيهي وفق إجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدد مسحراتي حي وادي الجوز بالاعتقال وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يعقد محاكمات سريعة لـ 15 موقوفاً وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تفتح تحقيقًا بوفاة شاب شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تتابع مع أصحاب المولات والمراكز التجارية إجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية امرأة إكوادورية تعود إلى الحياة بعد إعلان وفاتها وإحراق جثتها وكالة الرأي الفلسطينية تماسيح صغيرة تفر من متنزه أسترالي عقب فقس بيضها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية يصمم دراجة طائرة للتغلب على الازدحامات المرورية
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2486) الاربعاء29/4/2020

29 نيسان / أبريل 2020 10:44

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2486)   الاربعاء29/4/2020

أخبار فلسطين

أخبار إسرائيلية

  • غانتس يدعو المحكمة العليا إلى عدم منع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء
  • نتنياهو: سيتم تنفيذ تعهد «ترامب» بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية
  • الحكومة الإسرائيلية تمدد استخدام الشاباك للتجسس على مرضى كورونا
  • الليكود» و«أزرق ـ أبيض» يطالبان المحكمة العليا برفض التماسات ضد اتفاقهما الائتلافي وضد

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الأوروبي في مواجهة خطط الضم «الإسرائيلية

الغد الأردنية

 الاخبار اللبنانية

  • سيناريوات الضم في الضفة: كلمة الفصل للفلسطينيين

 الاهرام المصرية

  • «نتنياهو» واثق من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين
  • نتنياهو: سيتم تنفيذ تعهد «ترامب» بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية

  • إجمالي الوفيات بكورونا فى إسرائيل يرتفع إلى 208 حالات

الاخبار اللبنانية

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • اشتية : الرئيس الغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار قانون التقاعد
  • التجمع المقدسي لمواجهة الكورونا يعلن استقبال آخر نزيل للحجر الصحي في الأول من أيار
  • اعتقالات في الضفة والقدس وتهديد مسحراتي بالاعتقال
  • إصابة 6 مواطنين في حادث سير بمدينة البيرة
  • الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم

 الحياة الجديدة

جريدة الأيام

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

 

فلسطين اليوم

  •  

عرب  48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

  •  
  • 29 نيسان (أبريل)
  • 2001م عملية استشهادية بسيارة مفخخة في قرية دير شرف قضاء نابلس على حاجز عسكري إسرائيلي قام بها الاستشهادي جمال عبد الغني راشد ناصر وحسب ادعاء العدو لا يوجد قتلى في صفوفه.
  • 1999م المجلس الفلسطيني المركزي يقرر إرجاء إعلان الدولة الفلسطينية الذي كان يفترض أن يتم في الرابع من أيار 99 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، مع بقاء جلساته مفتوحة، وقد جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عرفات التي شملت (62) دولة في العالم، والاستماع إلى آرائها حول إعلان الدولة الفلسطينية.
  • 1994م منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية توقعان اتفاقا اقتصاديا في باريس، يعتبر مكملاً لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، وقد أدى اتفاق باريس إلى ربط عجلة الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر وقوي.
  • 1993م استشهاد فتى في غزة واندلاع مواجهات أصيب خلالها 41فلسطينيا بجراح مختلفة.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟