النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2486) الاربعاء29/4/2020
أخبار فلسطين
- التعليم تستعد لتنظيم امتحانات التوجيهي وفق إجراءات الوقاية
- الرئيس الفلسطيني يلغي قرارين بتعديل مكافآت وقانون التقاعد للوزراء والنواب بعد انتقادات شديدة
- السلطة الفلسطينية: أميركا لم تُبق شيئاً للتفاوض عليه
- عشراوي تدعو أوروبا لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارسات الاحتلال
- تواصل التحركات للتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي.. عريقات يهاتف مسؤولين أوروبيين والخارجية تطالب بتجاوز…
أخبار إسرائيلية
- غانتس يدعو المحكمة العليا إلى عدم منع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء
- نتنياهو: سيتم تنفيذ تعهد «ترامب» بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية
- الحكومة الإسرائيلية تمدد استخدام الشاباك للتجسس على مرضى كورونا
- الليكود» و«أزرق ـ أبيض» يطالبان المحكمة العليا برفض التماسات ضد اتفاقهما الائتلافي وضد
الاخبار الدولية
- منحة بقيمة 63 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع للطاقة في فلسطين
- واشنطن تعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لضم المستوطنات وغور الأردن
- مخاوف أممية من إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا
- مرض قد يكون مرتبطاً بالفيروس يصيب أطفالاً في بريطانيا
- 7772 إصابة نشطة: تراجع عدد المصابين بكورونا بنسبة 4.65%
- كورونا حول العالم: يصل لـ210 دولة ويخلف نحو 217 آلف وفاة و 3 مليون و 121 ألف إصابة
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اخبار عربية
- وزارة الحج والعمرة السعودية تضع شرطا ضروريا لإعادة فتح الحرمين
- الدول العربية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في التعافي من «كورونا
- مصر تجدد إعلان الطوارئ لتلافي «مخاطر» صحية وأمنية
- الأردن يمدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام
- أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الأوروبي في مواجهة خطط الضم «الإسرائيلية
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- الرئيس الفلسطيني يلغي قرارين بتعديل مكافآت وقانون التقاعد للوزراء والنواب بعد انتقادات شديدة
- باحث إسرائيلي: قناة البحرين فقط تنقذ البحر الميت من الاحتضار… وباحثان فلسطينيان يشكّكان…
- «الليكود» و«أزرق ـ أبيض» يطالبان المحكمة العليا برفض التماسات ضد اتفاقهما الائتلافي وضد…
- فتح ترد على هجوم الشعبية وترفض انتقادها للرئيس وتتهمها بتلقي تمويل من دول…
- إصابة فلسطيني بجروح متوسطة بعد اتهامه بطعن إسرائيلية – (صور وفيديو)
- وزير الثقافة الفلسطيني يطالب بوقف أعمال درامية عربية “تخدم الاحتلال”
- تواصل التحركات للتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي.. عريقات يهاتف مسؤولين أوروبيين والخارجية تطالب بتجاوز…
- قوات الاحتلال تعتقل مواطنين فلسطينيين في القدس وتحذيرات من مخطط لاقتحام المسجد الأقصى
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الشرق الأوسط
- غانتس يدعو المحكمة العليا إلى عدم منع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء
- السلطة الفلسطينية: أميركا لم تُبق شيئاً للتفاوض عليه
- 200 ألف فلسطيني وإسرائيلي يشاركون في «صرخة سلام»
الخليج الإماراتية
- أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الأوروبي في مواجهة خطط الضم «الإسرائيلية
الغد الأردنية
الاخبار اللبنانية
- سيناريوات الضم في الضفة: كلمة الفصل للفلسطينيين
الاهرام المصرية
- «نتنياهو» واثق من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين
- نتنياهو: سيتم تنفيذ تعهد «ترامب» بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية
إجمالي الوفيات بكورونا فى إسرائيل يرتفع إلى 208 حالات
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
- الرئيس الفلسطيني يلغي قرارين بتعديل مكافآت وقانون التقاعد للوزراء والنواب بعد انتقادات شديدة
- وزارة الحج والعمرة السعودية تضع شرطا ضروريا لإعادة فتح الحرمين
- حزب العمل الإسرائيلي يصوت على الاندماج مع حزب تيار الوسط أزرق أبيض
الشرق القطرية
- الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقل 5 آخرين
- اللجنة القطرية تسلم الدفعة الأولى لمستفيدي مشروع ترميم منازل الفقراء في قطاع غزة
- منحة بقيمة 63 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع للطاقة في فلسطين
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- بايدن يعارض ضم الاحتلال لأراضٍ في الضفة الغربية
- عباس يلغي حُزمة تعديلات متعلقة بقرار بقانون التقاعد
- القدرة: لم تسجل أي إصابة جديدة بكورونا في غزة
- الداخلية: كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية
- ماهر صلاح: التطبيع خيانة والرفض الشعبي العربي له عنصر قوة
القدس المحلية
- اشتية : الرئيس الغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار قانون التقاعد
- التجمع المقدسي لمواجهة الكورونا يعلن استقبال آخر نزيل للحجر الصحي في الأول من أيار
- اعتقالات في الضفة والقدس وتهديد مسحراتي بالاعتقال
- إصابة 6 مواطنين في حادث سير بمدينة البيرة
- الشرطة تقبض على مطلوب فار من العدالة في طولكرم
الحياة الجديدة
- أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الأوروبي في مواجهة نوايا الضم
- إطلاق حملة "القدس تناديكم لننتصر على كورونا"
- أمريكا مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة
- تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالكورونا لفلسطينيين في البرازيل والإمارات
جريدة الأيام
- اشتية: الرئيس قرر إلغاء القرارات الأخيرة بخصوص قانون التقاعد
- »واشنطن: نحن على استعداد للاعتراف بإجراءات إسرائيل لضم مناطق من الضفة
- »طبيبة فلسطينية تقود معركة مكافحة فيروس كورونا في أحد مستشفيات حيفا
- »مجدلاني: سنلاحق قانونياً منتهكي خصوصية الأسر الفقيرة
- »رمضان في مخيمات القطاع.. تخلٍ عن إجراءات الوقاية وازدحام بالشوارع
- »بلديات القطاع تحذر من تقليص خدماتها جراء تفاقم أزمتها المالية
- »عائلة أسير في يعبد تلغي الاحتفال بالإفراج عنه
وكالة صفا
- لمركزية فتح وتنفيذية المنظمة يترأسهما عباس..الشيخ: اجتماعان هامان الأسبوع المقبل لوضع استراتيجيات مواجهة الضم
- 217 ألف وفاة و3 مليون و212 ألف إصابة بكورونا حول العالم
- عقب رفض لها ومطالبات بوقفها..عباس يلغي حُزمة تعديلات متعلقة بقرار بقانون التقاعد
- تقارب عدد المصابين والمتعافين من كورونا ب"إسرائيل"
- رفض بالداخل للقرار الإسرائيلي إعادة الطلاب لمقاعد الدراسة بظل كورونا
- الاحتلال يهدد مسحراتي حي وادي الجوز بالاعتقال
- كورونا.. هَـمٌّ جديد يؤرّق طلبة التوجيهي
- عائلة الأسير عدنان عابد تطالب بإنهاء عزله ومعرفة مصيره
- عشراوي تدعو أوروبا لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارسات الاحتلال
وكالة الراي الفلسطينية
- محدث الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة والقدس
- التعليم تستعد لتنظيم امتحانات التوجيهي وفق إجراءات الوقاية
- الشرطة تفتح تحقيقًا بوفاة شاب شمال القطاع
- الاحتلال يهدد مسحراتي حي وادي الجوز بالاعتقال
- وفاة طفلة وإصابة آخر في حادثي سير منفصلين
- بلدية رفح تصدر توضيحاً للعموم بشأن إزالة البسطات الشعبية
- الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 28 إبريل 2020
- طواقم وزارة الاقتصاد..جهود هدفها صحة المواطن أولاً
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سما نيوز
- سمعنا صرخات الجنود عبر موجات اللاسلكي
- تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون في جيش الاحتلال عن حادثة خطف شاؤول
- الإنقاذ الدولية: قد يصاب مليار شخص بكورونا والوفيات قد تصل 3.2 مليون
- بايدن يعارض ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية
- اشتية: الرئيس يلغي التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد لاعضاء التشريعي ومن هم برتبة وزير
- هآرتس" تكشف تفاصيل مُثيرة دفعت الجيش الاسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان..
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فلسطين اليوم
- الخاص ببند مكافآت الوزراء واعضاء التشريعي بعد حالة من السخط ...عباس يُلغي التعديل الذي أقره بشأن قانون التقاعد
- كورونا حول العالم: يصل لـ210 دولة ويخلف نحو 217 آلف وفاة و 3 مليون و 121 ألف إصابة
- حالات المصابين السبعة مطمئنة..الصحة بغزة تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
- غزة: التربية و التعليم تعلن موعد تسليم استمارة أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة
- الاحتلال يهدد مسحراتي "وادي الجوز" بالقدس
- مباحثات اليوم بشأن استئناف دوري كرة القدم الفلسطينية
- 6 أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
عرب 48
- 5 إصابات جديدة بكورونا في القدس المحتلة
- 7772 إصابة نشطة: تراجع عدد المصابين بكورونا بنسبة 4.65%
- هكذا ستبدو العودة إلى المدارس
- العليا تنظر الأحد بالتماسات ضد حكومة نتنياهو وغانتس
- الإغلاق العام يدخل حيّز التنفيذ
- المحكمة العليا تطالب مندلبليت بموقف من تشكيل المتهم نتنياهو لحكومة
- عباس يمنح امتيازات "مالية وغير مالية" لمسؤولين سابقين
- إشتية يوضح: التبرع بمعاشات الموظفين "لمن أراد" فقط
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وكالة وفا
- "كورونا": الوفيات تتجاوز الـ218 ألفا والفيروس يظهر مجددا في الصين
- فتح: علاقة الشعب الفلسطيني وقيادته بالمملكة العربية السعودية علاقة أخوة تاريخية لا ..
- الكيلة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وجميعها في محافظة القدس
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حدث في مثل هذا اليوم
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- 29 نيسان (أبريل)
- 2001م عملية استشهادية بسيارة مفخخة في قرية دير شرف قضاء نابلس على حاجز عسكري إسرائيلي قام بها الاستشهادي جمال عبد الغني راشد ناصر وحسب ادعاء العدو لا يوجد قتلى في صفوفه.
- 1999م المجلس الفلسطيني المركزي يقرر إرجاء إعلان الدولة الفلسطينية الذي كان يفترض أن يتم في الرابع من أيار 99 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، مع بقاء جلساته مفتوحة، وقد جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عرفات التي شملت (62) دولة في العالم، والاستماع إلى آرائها حول إعلان الدولة الفلسطينية.
- 1994م منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية توقعان اتفاقا اقتصاديا في باريس، يعتبر مكملاً لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، وقد أدى اتفاق باريس إلى ربط عجلة الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر وقوي.
- 1993م استشهاد فتى في غزة واندلاع مواجهات أصيب خلالها 41فلسطينيا بجراح مختلفة.
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