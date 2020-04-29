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بلدية خان يونس: مليوني دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة

29 نيسان / أبريل 2020 11:20

بلدية خان يونس: مليوني دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة
بلدية خان يونس: مليوني دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة

خان يونس- الرأي

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أنها قامت بتنفيذ مشاريع بقيمة (2,014,800) دولاراً لدعم قطاع الصحة والبيئة في خان يونس وذلك خلال العام 2019 ، من أجل تحسين جودة تلك الخدمات التي من شأنها الحافظة على صحة وسلامة الجمهور.


وبين تقرير صادر عن دائرة الصحة والبيئة بالبلدية، أن المشاريع التي تم تنفيذها شملت عملية جمع وترحيل (45,650) طن من النفايات والتخلص منها وذلك بقيمة (1,780,000) دولاراَ، وتنفيذ مشروع توزيع (164) حاوية بأحجام مختلفة على أحياء خان يونس بقيمة (102) ألف دولاراً، بالإضافة إلى زراعة (8,187) شتلة في الشوارع والحدائق المختلفة وكذلك توزيعها على الأهالي والمؤسسات.


وأوضح التقرير أن طواقم الصحة والبيئة وآلياتها المختلفة قامت بجمع وترحيل (21,620) كوب من الرمال والردميات من الأحياء المختلفة والشوارع بقيمة (32,500) دولاراً، إلى جانب تحقيق الكشف الصحي على (3,928) ذبيحة في المسلخ البلدي بقيمة (27,500) دولاراً، و(5,000) دولاراً لعمليات الكشف الصحي للحرف وإتلاف (88) طن من الأغذية الفاسدة.

 

وبين التقرير أن فريق التفتيش الصحي قد أجرى (270) جولة رقابية للفترتين الصباحية والمسائية للتفتيش على الأغذية بالأسواق والمحال التجارية ومراكز التوزيع، حيث تم تحرير (42) محضر ضبط بحق المروجين للأغذية الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، فيما تم إجراء الكشف الصحي على (122) حرفة والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية ، وتوزيع (363) إخطاراً لعدم استيفاء الشروط الصحية للحرف والمخالفات البيئية، بالإضافة إلى إتلاف (6,500) كيلو جرام لحوم فاسدة شملت الرئات والأحشاء.


وأشار إلى أنه قد تم معالجة(396) شكوى تتعلق بالمكاره الصحية والنظافة التي تم رفع ملاحظاتها من قبل الجمهور أو من وحدة الإشارة وتطبيق مدينتي خان يونس وكذلك الجولات الرقابية لمفتشي دائرة الصحة والبيئة ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك استهلاك (1,451) لتراً من الزيوت البترولية وبكتيريا (BTI) من أجل مكافحة حشرة البعوض في أماكن توالدها.

94872172_2923455637742963_3405579053325877248_o بلدية خان يونس: مليوني دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة
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