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خلال استقباله وفدا من نادي بيت حانون الرياضي

"هنية" : نسعى مع جهات الاختصاص للتخفيف عن الأندية المتأثرة من جائحة كورونا

29 نيسان / أبريل 2020 11:23

"هنية" : نسعى مع جهات الاختصاص للتخفيف عن الأندية المتأثرة من جائحة كورونا

غزة- الرأي

استقبل  عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة،  مساعد الأمين العام،  وفدا من نادي بيت حانون الرياضي، ممثلا برئيس النادي شادي شباب وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء،  استعرض هنية المشاريع التي نفذها المجلس الأعلى والتي بلغت قيمتها ١٥٠ ألف دولار، شملت مشاريع تطوير وترميم بعض المرافق الرياضية اضافة لمشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل نادي اتحاد  دير البلح للمقر الجديد.


وأكد هنية استمرار المجلس في تنفيذ خطته التطويرية الخاصة بالأندية والمؤسسات الرياضية.


 وأضاف هنية بأنه على تواصل دائم مع الجهات المعنية للبحث في سبل التخفيف عن الأندية والمرافق الرياضية والتي تأثرت بسبب جائحة كورونا، من خلال السعي معها لترتيب آلية لإعادة تشغيل تلك المرافق وفق الشروط الصحية المناسبة ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.


من جهته ، عبر شبات عن شكره للجهود التي بذلها المجلس الأعلى خلال الفترة الماضية، مؤكدا على النقلة النوعية التي أحدثها هنية خلال الفترة القصيرة منذ توليه منصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي جاءت استمرارا لنجاحاته الكبيرة في خدمة الرياضة في غزة عبر السنوات الماضية، والمتمثلة في تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب.

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