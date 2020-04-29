"محيسن" يشيد بمشاريع الشباب والاعتماد على الإنتاج الزراعي

غزة- الرأي

أشاد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بالجهود الرامية لإنشاء جمعية تعاونية زراعية للشباب تهدف للاعتماد على الخبرات الشابة، وإنتاج أعلاف ودواجن للسوق المحلي في محافظات غزة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة صباح اليوم الأربعاء، مع أعضاء المبادرة التي تهدف لإنشاء جمعية زراعية للشباب، في مقر الوزارة بغزة، بحضور جمال العقيلي مدير عام الشباب بالوزارة، وسعيد أبو سلطان مدير عام المشاريع والمهندس رائد عوض والمهندس كايد جربوع من دائرة المشاريع.



وأكد محيسن أن الوزارة تشجع المبادرات الشبابية التي تسعى لإنتاج خدمات للمجتمع، والاعتماد على الذات وتحقيق مصادر للدخل، وقال إن الشباب الفلسطيني مبدع في كل المجالات، وأضاف:" لدينا خبرات وأكاديميين من الشباب، يملكون قدرات كبيرة على الإبداع والإنتاج، ونحن في الوزارة نقف إلى جانب هؤلاء الشباب، ونسعى لتهيئة الظروف مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعمهم وتسهيل مهمتهم".



بدوره، أشار جمال العقيلي مدير عام الشباب إلى أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في المشاريع الزراعية، وضرورة إعداد دراسة متكاملة للمساحات وطبيعة الإنتاج وتوفير التراخيص اللازمة من وزارة الزراعة.



أما سعيد أبو سلطان مدير عام المشاريع فأكد على أهمية دراسة المخاطر التي يمكن أن تعطل المشروع والأهداف التي أنشأ لها، وأشار أبو سلطان إلى أن الوزارة تشجع المشاريع وتسعى لدعم المشاريع الريادية.