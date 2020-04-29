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الزراعة: بدء توزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدواجن غدًا

29 نيسان / أبريل 2020 11:38

غزة - الرأي

أنهت الطواقم الفنية والادارية بوزارة الزراعة الفلسطينية، استعداداتها الخاصة بتوزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي دواجن اللاحم غداً الخميس، وذلك ضمن منحة دعم القطاع الزراعي والمقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.

وعاينت طواقم وزارة الزراعة شحنات الأعلاف الواردة، حيث خضعت للفحص في المختبرات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.

وكانت الزراعة، أعلنت عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظل أزمة "كورونا"، وتعزيز صمود العاملين فيه.

ويأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي.

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