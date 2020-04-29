تخوفات إسرائيلية من تزايد العمليات بسبب "الكورونا"

قالت القناة العبرية الـ13 إن هناك مخاوف إسرائيلية، من ارتفاع عدد العمليات الأمنية، (الطعن والدهس) ضد المستوطنين الإسرائيليين، بعد عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني أمس في منطقة كفار سابا بالداخل.

وكشف المحلل العسكري بالقناة عن وجود مخاوف إسرائيلية، من تزايد العمليات الأمنية، نتيجة (الطوق) الإغلاق بالمناطق الفلسطينية بالضفة، المفروض لمحاربة الكورونا.

وقال المحلل العسكري، إن الشرطة الإسرائيلية، تتوقع حدوث المزيد من العمليات الأمنية بالداخل، خلال شهر رمضان، والتي سيتم تنفيذها بسبب الطوق الأمني المفروض على الضفة.

وأضاف أن سكان المناطق الفلسطينية بالضفة، يعيشون تحت ضغوطات كبيرة، بفعل الطوق وحظر التجول المفروض عليهم، ولهذا السبب هناك تخوفات من وقوع المزيد من العمليات.