لجنة التثقيف الصحي تعزز حملات التوعية المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة على مواصلة جهودها لتحقيق التوعية الصحية للمجتمع، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية للتثقيف الصحي لمواجهة جائحة كورونا ( كوفيد 19) بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المختلفة التي تسعى ضمن نشاطاتها وبرامجها المختلفة تحقيق رسالة وزارة الصحة في تعزيز الاجراءات الوقائية للمجتمع وتنسيق الجهود المشتركة في مجال التثقيف الصحي .

وأكد د.مدحت عباس مدير عام الرعاية الاولية الصحية، على أهمية دور التثقيف الصحي في مواجهة فيروس كورونا وضرورة تنسيق الجهود بين وزارة الصحة والوزارات والمؤسسات الأهلية ذات الاهتمام في مجال التثقيف الصحي مع أهمية التركيز على الاجراءات التنفيذية وتعزيز السلوكيات الايجابية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا ضمن مفهوم تعزيز الصحة المجتمعية.

وأوضح أن وزارة الصحة نفذت العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للوقاية من فيروس كورونا داخل المراكز الصحية والمساجد والمؤسسات الحكومية والشبابية شملت كافة محافظات قطاع غزة و استهدفت نحو (78) ألف مواطن .

كما واستعرض د .عباس خطط وإجراءات وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا مؤكدا على عمق الجهود المبذولة من اجل تثقيف جميع فئات المجتمع في مختلف المناطق عبر توزيع النشرات التوعوية والبوسترات التثقيفية و تنفيذ العديد من اللقاءات الإعلامية عبر الإذاعات المحلية لتوعية المواطنين حول هذا الفيروس .

ونوه على أهمية توحيد مصادر المعلومات حول تطور الحالة الوبائية للفيروس عبر المواقع الرسمية لمراكز مكافحة الأمراض وموقع منظمة الصحة العالمية لافتا الى ضرورة تفعيل منصات التواصل الاجتماعي والوسائل المرئية والمسموعة من خلال رسائل صحية واضحة تهدف لنشر التوعية بين المواطنين.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد لتعزيز الوعي الصحي وطرق الوقاية من فيروس الكورونا مؤكدا على أهمية التنسيق والشراكة بين المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتحديد دور كل وزارة في مجال التثقيف الصحي و توحيد الجهود التوعوية و رفع مستوى التوعية لدى المواطنين