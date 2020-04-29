مباحث دير البلح تُلقي القبض على لص هارب من العدالة

الوسطى- الرأي

تمكنت المباحث العامة – قسم دير البلح من القبض على لص هارب من العدالة بعد ورود معلومات تفيد بتحركاته وتردده على عدد من الأماكن في منطقة دير البلح في المحافظة الوسطى.

وقال النقيب معاوية بشير رئيس قسم مباحث دير البلح، إن المباحث العامة ألقت القبض على المدعو "أ.م" 26 عام خلال كمين محكم، وهو من المطلوبين الهاربين على قضايا سرقة.

وأوضح بشير ، أنه يوجد بحق المذكور عدة مذكرات القبض الصادرة من النيابة العامة بعد ورود سبع شكاوى من المواطنين، حول سرقات مختلفة.

وبيّن أنه وبالتحقيق الأولي مع المذكور اعترف على عدد من السرقات من منازل المواطنين وهي عبارة عن 7 أنابيب غاز و3 مواتير مياه وجهاز جوال، بالإضافة إلى عدد من الطيور.

ولفت رئيس قسم مباحث دير البلح إلى أنه تم تحويل اللص وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.