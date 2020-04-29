طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على محلات اللحوم والمخابز

غزة- الرأي

نظمت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية على محلات اللحوم والمخابز بأسواق قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة واعمال الوزارة، إن طواقم الوزارة كثفت الجولات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت أن طواقم حماية المستهلك بمحافظة غزة ضبطت 81 قطعة من الألعاب النارية الممنوعة والتي تسبب الازعاج للموطنين.

وحذرت الوزارة أصحاب المحلات التجارية من بيع المفرقعات في المحلات التجارية والأسواق.

في موضوع أخر، شارك مفتشو حماية المستهلك في اجتماع مع وزارة التنمية الاجتماعية، للإشراف على توزيع القسائم والطرود الغذائية للمواطنين، للتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء ومدي مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

حماية المستهلك

وأشار التقرير الي أن طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة نظمت 15 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 172 منشأه تجارية، منوهاً الي أنه تم تحرير 15 محضر ضبط، و15 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.

وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وتقوم بمتابعة مدي التزام أصحاب المولات والمحال التجارية والمخابز والمطاعم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإجراءات السلامة الصحية خلال عملية التسوق واستقبال الزبائن.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، نظمت جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة رفح.

دائرة الموازين والمكاييل

وقامت دائرة الموازين والمكاييل التابعة للوزارة بتنظيم جولات تفتيشية على المخابز ومحلات اللحوم.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من التزام أصحاب المخابز بختم الموازين ومطابقة الموازين وعدم التلاعب بالأوزان، وتم خلال الجولة معايرة عدد من الموازين.