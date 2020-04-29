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النقل والمواصلات تفتتح محطة تحليه مياه في ترخيص غزة

29 نيسان / أبريل 2020 12:17

النقل والمواصلات تفتتح محطة تحليه مياه في ترخيص غزة
النقل والمواصلات تفتتح محطة تحليه مياه في ترخيص غزة

غزة- الرأي

افتتح رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية  بوزارة النقل والمواصلات معين قويدر،  اليوم الأربعاء، محطة تحليه مياه في ترخيص غزة،  بحضور كلا من خليل الزيان مدير عام سلطة الترخيص بتمويل كريم من فاعل خير .
ورحب قويدر بالحضور،  مؤكداً على أهمية هذه المشاريع في الوزارات الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين لتوفير بيئة مناسبة للجمهور والموظفين.


وأضاف قويدر،  أن وزارة النقل والمواصلات تتواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الأهلية من أجل تعزيز التعاون المشترك لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.
الجدير بالذكر أن محطة تحليه المياه ستوفر المياه العذبة للموظفين ومتلقي الخدمة وكذلك مدرسة الكرمل الثانوية للبينين.

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