وكالة الرأي الفلسطينية طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على محلات اللحوم والمخابز وكالة الرأي الفلسطينية مباحث دير البلح تُلقي القبض على لص هارب من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التثقيف الصحي تعزز حملات التوعية المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الوفيات بـ"بكورونا" لدى الاحتلال لـ212 وكالة الرأي الفلسطينية تخوفات إسرائيلية من تزايد العمليات بسبب "الكورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: بدء توزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدواجن غدًا وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشيد بمشاريع الشباب والاعتماد على الإنتاج الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" : نسعى مع جهات الاختصاص للتخفيف عن الأندية المتأثرة من جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: مليوني دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى من جنين يدخلون أعوامهم الـ18 في الأسر
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية تقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين

29 نيسان / أبريل 2020 12:31

غزة- الرأي

قررت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية دفع زكاة الفطر عن الموظفين الراغبين في دفعها وذلك خصماً من مستحقاتهم، تخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ودعت الوزارة الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, حتى نهاية يوم الخميس 7/5/2020.

وبينت الوزارة أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام سيكون 9 شيكل للفرد الواحد بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الافتاء.

وذكرت أنه يمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.

مرفق رابط تفعيل الخدمة:

https://emp.eservices.gov.ps/c_services/zakat_feter

9ab60f66-5250-4ced-bf08-7ef6574259f5 93562369_806935223129940_7462655502439153664_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟