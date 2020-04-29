بلدية خان يونس تنفذ 9 مشاريع تطويرية بقيمة 1,8 مليون دولار خلال عام 2019

خان يونس- الرأي

نفذت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (9) مشاريع تطويريةً لخدمة قطاعات المجتمع المحلي كافة بتكلفة إجمالية بلغت (1,800,000) دولاراً شملت قطاعات الطرق والإنشاءات خلال عام 2019 وذلك في إطار مساعي البلدية لتطوير واقع خان يونس نحو الأفضل.

وبين مُسير دائرة المشاريع المهندس موسى الأخرس أن البلدية تمكنت من تنفيذ رزمة من المشاريع الحيوية والإنمائية والتي ساهمت بالرقي بالمدينة وتعزيز مختلف الخدمات المقدمة للجمهور فضلاً عن ربط بعض شبكات الطرق ببعضها لتحسين الوصول لكافة أحياء المدينة.

وذكر الأخرس أن الجهات المانحة قامت بتمويل المشاريع الخاصة بالبلدية وشملت تطوير شارع رقم (96) المعروف بـ "القدرة" والواقع في حي الأمل وذلك بتكلفة (450) ألف دولار شاملاً الأرصفة والأسفلت والإنارة وشبكة المياه والصرف الصحي والإشارات المرورية، ومشروع تأهيل شارع رقم (5) المعروف بــ "عمر المختار" المرحلة الثالثة شمال حي الأمل بتكلفة (400) ألف دولار شاملاً لأعمال فرد طبقة اسفلت والإنارة والإشارات المرورية.

وبين أهمية تنفيذ مشروع صيانة الهبوطات والإهتراءات في الشوارع المختلفة بتكلفة (250) ألف دولاراً، وكذلك مواءمة (17) شارعاً لخدمة المعاقين والجرحى وذوي الإعاقة بتكلفة بلغت (160) ألف دولاراً بتمويل من ايرادات البلدية الذاتية وبعض المؤسسات الأوروبية الصديقة، وتأهيل شارع رقم (82) اليرموك في مخيم خان يونس بقيمة (160) ألف دولاراً، وتنفيذ أعمال صيانة للأسفلت وإنشاء أرصفة جديدة وشبكات مياه وصرف صحي وإنارة في شارع رقم (25) جلال بقيمة (150) ألف دولاراً، إلى جانب تأهيل شارع رقم (101) الذي تم تسميته صباح الأحمد الصباح في حي المنارة بقيمة (120) ألف دولاراً، وفتح وتأهيل شارع رقم (100) في المخيم المجاور لمجمع ناصر الطبي بقيمة (80) ألف دولار، وصيانة شارع رقم (3) المؤدي إلى مدينة أصداء والبحر في حي السطر بقيمة (30) ألف دولاراً.

وشكرت بلدية خان يونس الجهات المانحة التي مولت المشاريع التطويرية والحيوية والمهمة في المدينة وأحيائها المختلفة وعلى رأسها صندوق تطوير واقراض البلديات والتي ساهمت في دفع عجلة التطور والتنمية قدماً للأمام.