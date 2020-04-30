الطقس: أجواء ربيعية نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، وربيعياً لطيفاً نهارا في معظم المناطق، باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، وربيعياً لطيفاً نهارا في معظم المناطق، باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعياً لطيفاً نهارا في معظم المناطق باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.