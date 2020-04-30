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الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة بينهم مصاب

30 نيسان / أبريل 2020 09:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس (11) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم مصاب من جنين، وهو الشاب عدنان زهير معالي حيث جرى اعتقاله عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالقرب من منطقة الجدار في زيتا قضاء طولكرم.

وقال نادي الأسير إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من ضاحية شوكية من طولكرم وهم: سليم محمد دار اعمر (21 عاماً)، و شقيقه وجدي (18 عاماً) الذي أُفرج عنه لاحقاً، وأمير عميد أبو حيش (19 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطن من بيت لحم وهو سفيان محمد عواد (34 عاماً)، ومواطن آخر من بلدة برطعة قضاء جنين وهو عمران علي قبها (24 عاماً)، يُضاف إلى المعتقلين المواطن أحمد حازم جهالين من أريحا، وإبراهيم عوض النجار (27 عاماً) من رام الله.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس ثلاثة شبان من البلدة القديمة في القدس عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

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