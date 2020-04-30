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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2487) الخميس 30/4/2020

30 نيسان / أبريل 2020 09:10

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2487) الخميس 30/4/2020

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 30 نيسان (أبريل)
  • 2003م الاستشهاديّ عاصف أبو حنيف من كتائب القسام يفجّر نفسه بين تجمّعٍ للمستوطنين الصهاينة في تل أبيب، ممّا أدّى إلى استشهاده، ومقتل 4 صهاينة وجرح ما لا يقلّ عن 30 آخرين بجراحٍ مختلفة، وكتائب القسّام وشهداء الأقصى تتبنّيان العمليّة المشتركة.
  • 2002م استشهد 11فلسطينياً و جرح أكثر من 60 و اعتُقِل أكثر من 300 ، في حملة عسكريّة صهيونيّة على مدينة الخليل استمرّت ليومين.
  • 1949م الجيش العراقي يغادر فلسطين تنفيذا لقرار حكومة العراق في 20/4/1949، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية طلبت حكومة الأردن من حكومة العراق سحب قواتها المرابطة في المثلث (نابلس، طولكرم، جنين) بوسط فلسطين حتى يحل محلها الجيش الأردني تمهيدا لعقد اتفاقية هدنة مع إسرائيل، لكن الإسرائيليون اخبروا الملك عبد الله انه في هذه الحالة سيصبح من حق إسرائيل أن تحتل المناطق التي يخليها الجيش العراقي. وقد قوبل هذا الاتفاق من شعب فلسطين بالسخط والاستنكار والاحتجاج والإضرابات والمظاهرات والطلب إلى حكومة العراق عدم سحب قواتها من أراضيهم التي سيستولي عليها الصهاينة ولكنها رفضت وانسجت تلك القوات فعلا في هذا اليوم.
  • 1948م رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون في عمان اجتماعهم الأول لدراسة الموقف العسكري في فلسطين
  • 1948م منظمة الهاجاناة الإسرائيلية تحتل مدينة القدس الغربية بعد أن كانت محاصرة من قبل المجاهدين لمدة طويلة
  • 1948م العصابات اليهودية المسلحة تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس، مثل البقعة التحتا والعليا والقطمون والمستعمرتين الألمانية واليونانية، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الانتداب البريطاني.
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