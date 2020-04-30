النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2487) الخميس 30/4/2020
أخبار فلسطين
- الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 507
- الخارجية: بدء دخول العالقين في الأردن الأحد المقبل
- الخارجية: تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا في الجالية الفلسطينية يرفع العدد لـ60
- المدير التنفيذي لمستشفى العيون لـ«القدس»:عملياتنا الطبية تراجعت بنسبة ٨٠٪ بسبب الكورونا وديون المستشفى على السلطة وصلت ٩ ملايين شيكل
- عباس يعقد اجتماعات للقيادة الفلسطينية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية
- الرئيس الفلسطيني يلغي قرارين بتعديل مكافآت وقانون التقاعد للوزراء والنواب بعد انتقادات شديدة
- السلطة الفلسطينية تعلن ترتيبات لعودة عالقين من الأردن للضفة الغربية
أخبار إسرائيلية
- وزارة الصحة الاسرائيلية تدفع نحو عدم العودة للمدارس رغم تراجع كورونا
- اسرائيل: السماح بعودة العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة
- 215 حالة وفاة و15834 إصابة بكورونا في اسرائيل
- نتنياهو يعقد اجتماعًا لمناقشة ملف الجنود الأسرى بغزة
الاخبار الدولية
- 59 عضوا من أعضاء الكونغرس يطالبون بالإفراج الفوري عن المساعدات الإنسانية للأونروا
- 61 حالة وفاة و1229 إصابة بـ "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية
- اليونيسكو تعلن «إعادة فتح تدريجي» للمدارس في العالم
- "الأورومتوسطي" يطالب بالإفراج عن مواطن علّق على صفحة "غنّام"
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- يوم استقلالكم يوم نكبتنا»… فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى النكبة بمسيرة عودة رقمية
- تساؤلات إسرائيلية ومواقف دولية حول تطبيق الضّم والسيادة على الضفة
- التجمع المقدسي يعلن انتهاء “الحجر” منتصف مايو.. وغزة تحذر من تقلص خدمات البلديات…
- تقرير فلسطيني: ائتلاف نتنياهو لن يقدم على تنفيذ مخطط الضم بشكل ارتجالي وإنما…
- عباس يعقد اجتماعات للقيادة الفلسطينية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية
- الرئيس الفلسطيني يلغي قرارين بتعديل مكافآت وقانون التقاعد للوزراء والنواب بعد انتقادات شديدة
- باحث إسرائيلي: قناة البحرين فقط تنقذ البحر الميت من الاحتضار… وباحثان فلسطينيان يشكّكان…
- «الليكود» و«أزرق ـ أبيض» يطالبان المحكمة العليا برفض التماسات ضد اتفاقهما الائتلافي وضد…
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- اليونيسكو تعلن «إعادة فتح تدريجي» للمدارس في العالم
الغد الأردنية
- مركز حقوقي: خطط الضم الإسرائيلية انقلاب على الشرعية الدولية
- أسيرات فلسطينيات يتجرعن الألم في سجون الاحتلال
- الاحتلال الإسرائيلي يسجل 4 وفيات جديدة و193…
الاهرام المصرية
ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في إسرائيل إلى 215 حالة
الاخبار اللبنانية
- سيناريوات الضم في الضفة: كلمة الفصل للفلسطينيين
الشروق المصرية
- السلطة الفلسطينية تعلن ترتيبات لعودة عالقين من الأردن للضفة الغربية
الشرق القطرية
- وزير الخارجية الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا منذ مطلع شهر رمضان
- الجامعة العربية تعرب عن قلقها حيال التطورات الحالية على الساحة اللبنانية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- وسائل إعلام عبرية: نتنياهو يبحث سريًا صفقة تبادل أسرى
- اعتقال شاب بحجة محاولته دهس جنود قرب جنين
- الصحة بغزة تنفي وجود أي حالة انتكاسة لمصابين بـ "كورونا"
- صحة رام الله: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا
- حماس: اعتقال السلطة لمقدمي المساعدات يتعارض مع دعوات التكافل
- 61 الة وفاة و1229 إصابة بـ "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية
- تجار ومستوردون يشتكون الضرر البالغ من تعطل النشاط الاقتصادي بغزة
- وفاة شاب متأثرا بجروحه إثر حادث سير في جنين
- "المنتجين العرب" يهاجم المسلسلات التطبيعية المسيئة للقضية الفلسطينية
- الدولار يواصل انخفاضًا طفيفًا مقابل الشيقل
- كورونا يصيب رئيس حكومة غينيا بيساو و3 وزراء
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القدس المحلية
- منظمة إسرائيلية توجه رسائل لمنع صفقة تبادل أسرى مع حماس
- بايدن: لن انقل السفارة الأميركية من القدس في حال انتخبت رئيسا
- المدير التنفيذي لمستشفى العيون لـ«القدس»:عملياتنا الطبية تراجعت بنسبة ٨٠٪ بسبب الكورونا وديون المستشفى على السلطة وصلت ٩ ملايين شيكل
- 3 جرحى في إطلاق نار بمنطقة وادي عارة داخل الخط الأخضر
- أحد أبناء الجالية الفلسطينية في روسيا جراء كورونا
- إسرائيل تقرر عودة العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة
الحياة الجديدة
- ملحم: إرتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 15 بعد تسجيل 6 إصابات
- اللجنة الوطنية: "الإيسيسكو" تدعم قطاع التعليم الفلسطيني بتقنيات التعليم
- الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس ويعتقل آخرين من مناطق متفرقة بالمدينة
- الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس القديم
جريدة الأيام
- حملة التضامن مع فلسطين تهزم الحكومة البريطانية أمام محكمة العدل العليا
- »الرئيس يوقع قراريْن بإلغاء التعديلات على قانونيْن سابقيْن بشأن التقاعد
- »مقتل 4 نساء في أحداث عنف أسري بإسرائيل في ظل "كورونا"
- »نتنياهو يترأس جلسة عبر الهاتف للجنة الوزارية لتبادل الأسرى
- »هكذا يساند المتطوعون "تكية قباطية" في إيصال الوجبات لمستحقيها في منازلهم
- »بلدية بيت حانون تتراجع عن تغيير اسم شارعين أمام اعتراضات شعبية
- »مربو الطيور المنزلية يتكبدون خسائر فادحة مع استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية
- »"فتح": علاقة الشعبين الفلسطيني والسعودي تاريخية لا تنفصم
وكالة صفا
- نتنياهو يترأس اجتماعًا بخصوص ملف الأسرى بغزة
- "التنمية الاجتماعية": صرف 500 شيكل لـ 9504 أسرة فقيرة الخميس
- محدث: 6 إصابات جديدة بكورونا في الضفة والقدس
- المعتقل استهجن "إغلاق المساجد"
- "الأورومتوسطي" يطالب بالإفراج عن مواطن علّق على صفحة "غنّام"
- عريقات: المخطط الإسرائيلي للضم مرفوض بجميع أشكاله
وكالة الراي الفلسطينية
- "الصحة" تنفي انتكاس حالة تعافت من كورونا في غزة
- الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد الاعتداء عليهم بالقدس
- ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 215
- الخارجية: بدء دخول العالقين في الأردن الأحد المقبل
- 6 إصابات جديدة بكورونا بالضفة والقدس
- قوات الاحتلال تُجرف أراضٍ جنوب نابلس
- الاحتلال ينقل منفّذ عملية "كفار سابا" للمشفى "مائير"
- الاحتلال يُنفذ 40 عملية اعتقال لفلسطينيين منذ رمضان
- ارتفاع وفيات "كورونا" في الجاليات الفلسطينية لـ 60
سما نيوز
- القناة 13 : نتنياهو يبحث في جلسة سرية صفقة تبادل أسرى مع حماس
- واشنطن بوست: إسرائيل تقترب من نقطة اللاعودة!
- تقرير اسرائيلي يحذر من عواقب الضم: لن يحسن وضع إسرائيل الإستراتيجي وقدرتها على مواجهات التحديات
- شاهد.. وزير الصحة: تسجيل 6 حالات جديدة بالقدس وبيت لحم.. وحالة انتكاسة في غزة
- ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا.. وعلينا الاستعداد لتبعات ’صفقة القرن’!
- الكيلة: تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
- الخارجية: تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا في الجالية الفلسطينية يرفع العدد لـ60
- وزيرة الصحة : "كورونا" تحت السيطرة فلسطينياً وجاري تقييم الوضع الوبائي لرفع توصيات بتخفيف الاجراءات
- الخاص ببند مكافآت الوزراء واعضاء التشريعي
- بعد حالة من السخط ...عباس يُلغي التعديل الذي أقره بشأن قانون التقاعد
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عرب 48
- السماح بعودة العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة
- الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 507
- الاحتلال يضاعف معاناة الأسرى خلال رمضان
- كورونا في البلاد: تعافي 8233 مريضًا ووتيرة التباطؤ تتواصل
- إلزام زوار الأسواق ومراكز التجارية بتثبيت تطبيق تعقب
- قرير: كورونا وترامب لا يضمنان ضما هادئا في الضفة
- "ارتفاع شكاوى العنف الأسري في الشهر الأخير بـ4 أضعاف"
- ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا
-
وكالة وفا
- 59 عضوا من أعضاء الكونغرس يطالبون بالإفراج الفوري عن المساعدات الإنسانية للأونروا
- الخارجية: بدء دخول العالقين في الأردن الأحد المقبل
- الرئيس يوقع قرارين بإلغاء التعديلات على قانونين سابقين
- وزيرة الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية
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حدث في مثل هذا اليوم
- 30 نيسان (أبريل)
- 2003م الاستشهاديّ عاصف أبو حنيف من كتائب القسام يفجّر نفسه بين تجمّعٍ للمستوطنين الصهاينة في تل أبيب، ممّا أدّى إلى استشهاده، ومقتل 4 صهاينة وجرح ما لا يقلّ عن 30 آخرين بجراحٍ مختلفة، وكتائب القسّام وشهداء الأقصى تتبنّيان العمليّة المشتركة.
- 2002م استشهد 11فلسطينياً و جرح أكثر من 60 و اعتُقِل أكثر من 300 ، في حملة عسكريّة صهيونيّة على مدينة الخليل استمرّت ليومين.
- 1949م الجيش العراقي يغادر فلسطين تنفيذا لقرار حكومة العراق في 20/4/1949، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية طلبت حكومة الأردن من حكومة العراق سحب قواتها المرابطة في المثلث (نابلس، طولكرم، جنين) بوسط فلسطين حتى يحل محلها الجيش الأردني تمهيدا لعقد اتفاقية هدنة مع إسرائيل، لكن الإسرائيليون اخبروا الملك عبد الله انه في هذه الحالة سيصبح من حق إسرائيل أن تحتل المناطق التي يخليها الجيش العراقي. وقد قوبل هذا الاتفاق من شعب فلسطين بالسخط والاستنكار والاحتجاج والإضرابات والمظاهرات والطلب إلى حكومة العراق عدم سحب قواتها من أراضيهم التي سيستولي عليها الصهاينة ولكنها رفضت وانسجت تلك القوات فعلا في هذا اليوم.
- 1948م رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون في عمان اجتماعهم الأول لدراسة الموقف العسكري في فلسطين
- 1948م منظمة الهاجاناة الإسرائيلية تحتل مدينة القدس الغربية بعد أن كانت محاصرة من قبل المجاهدين لمدة طويلة
- 1948م العصابات اليهودية المسلحة تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس، مثل البقعة التحتا والعليا والقطمون والمستعمرتين الألمانية واليونانية، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الانتداب البريطاني.
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