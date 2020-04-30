النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2487) الخميس 30/4/ 2020

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السلطة الفلسطينية تعلن ترتيبات لعودة عالقين من الأردن للضفة الغربية





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منظمة إسرائيلية توجه رسائل لمنع صفقة تبادل أسرى مع حماس

بايدن: لن انقل السفارة الأميركية من القدس في حال انتخبت رئيسا

المدير التنفيذي لمستشفى العيون لـ«القدس»:عملياتنا الطبية تراجعت بنسبة ٨٠٪ بسبب الكورونا وديون المستشفى على السلطة وصلت ٩ ملايين شيكل

3 جرحى في إطلاق نار بمنطقة وادي عارة داخل الخط الأخضر

أحد أبناء الجالية الفلسطينية في روسيا جراء كورونا

إسرائيل تقرر عودة العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة

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الخاص ببند مكافآت الوزراء واعضاء التشريعي

بعد حالة من السخط ...عباس يُلغي التعديل الذي أقره بشأن قانون التقاعد



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