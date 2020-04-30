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"الكيالي" يناقش مع نقابة المعلمين عدة قضايا خاصة بالمعلمين

30 نيسان / أبريل 2020 09:33

"الكيالي" يناقش مع نقابة المعلمين عدة قضايا خاصة بالمعلمين

غزة- الرأي

استقبل يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، في مكتبه امس الاربعاء، وفداً من نقابة المعلمين لإطلاعهم على مجموعة من القضايا الخاصة بالمعلمين في المرحلة المقبلة.

وضم الوفد الضيف، أ. خالد المزين نقيب المعلمين، إلى جانب أ. محمد صلاح وأ. أحمد السموني، فيما كان باستقبالهم إلى جانب الكيالي، د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، وم. إياد أبو صفية مدير عام الإدارة العامة للسياسات وتطوير الموارد البشرية، وأ. جلال السعودي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الموظفين.


وناقش الاجتماع عقود 2017 و2018 وسبل تثبيتهم، إلى جانب التطرق لعلاوة طبيعة العمل لمن هم من حملة الشهادات العليا، والدرجات المستحقة، ومستقبل نواب مدراء المدارس، وبدل التنقل الثابت، والقومسيون الطبي للمعلمين المرضى.

يذكر أن ديوان الموظفين العام يحرص على عقد لقاءات دورية مع مختلف المؤسسات والنقابات، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

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