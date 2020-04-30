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وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم خطورة ضم أراضٍ فلسطينية

30 نيسان / أبريل 2020 09:40

القاهرة - الرأي

يبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، بناء على طلب دولة فلسطين، الخطوات والاجراءات التي يمكن إتخاذها في حال قيام "إسرائيل" بتنفيذ نواياها المعلنة بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وسيناقش الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ويعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" برئاسة سلطنة عمان، سبل توفير الدعم السياسي، والقانوني، والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات، وتمكين الحكومة من مواجهة الاضرار الناجمة عن جائحة كورونا، والاجراءات الإسرائيلية العدوانية، اضافة الى استيلاء إسرائيل على عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

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