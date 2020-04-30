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بلدية غزة تكرم صنّاع الجمال لدورهم في نظافة المدينة

30 نيسان / أبريل 2020 09:40

بلدية غزة تكرم صنّاع الجمال لدورهم في نظافة المدينة
بلدية غزة تكرم صنّاع الجمال لدورهم في نظافة المدينة

غزة- الرأي

 كرم رئيس  بلدية غزة د. يحيى السراج،  صناع الجمال المميزين في مختلف أحياء ومناطق مدينة غزة، لدورهم في الحفاظ على نظافة المدينة وسلامة البيئة.


وأكد د. السراج، على أهمية الدور الذي يقوم به صانع الجمال في الحفاظ على نظافة المدينة والصحة العامة، وخلق بيئة سليمة خالية من الأمراض، كما وأكد على صناع الجمال ضرورة الالتزام باجراءات السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا العالمية.


وتخلل اللقاء توزيع شهادات شكر ومكافأة نقدية لهؤلاء العمال المميزين، تشجيعا لهم لتطوير ادائهم وتحفيزا لزملائهم للعمل بجد واجتهاد في تنظيف المدينة.

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