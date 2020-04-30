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بعد الإعلان عن تقليص خدمات البلديات

"البطة": بلدية خانيونس ستقدم خدامتها وفق ما يتوفر لها من إمكانيات

30 نيسان / أبريل 2020 09:46

الإعلان عن تقليص الخدمات خلال مؤتمر صحفي عقده الإتحاد بمقر بلدية غزة،
الإعلان عن تقليص الخدمات خلال مؤتمر صحفي عقده الإتحاد بمقر بلدية غزة،

خان يونس- الرأي

 أكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن البلدية وبرغم كل الظروف التي خلفتها جائحة كورونا إلا أنها ستعمل على تقديم خدماتها وفق ما يتوفر لديها من امكانيات شحيحة بسبب الجائحة.

وأشار إلى أن الضائقة المالية التي تعصف ببلدية خان يونس،  أثرت بشكل كبير على الخدمات المقدمة بكافة القطاعات الأساسية، داعياً إلى التدخل العاجل من أجل دعم صمود البلديات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنع انهيار تلك الخدمات.

وكان قد أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة ، عن بدء بلديات القطاع بتقليص الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات الخمسة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلديات الناجمة عن جائحة كورونا وتراجع العائدات المالية نظراً للظروف الراهنة.

وجاء الإعلان عن تقليص الخدمات خلال مؤتمر صحفي عقده الإتحاد بمقر بلدية غزة، اول أمس الثلاثاء، بحضور رؤساء البلديات الكبرى.

وأكد رئيس الإتحاد د. يحيى السراج على أن البلديات لن تتخلى عن مسؤوليتها وستعمل مع كافة أبناء شعبنا لتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، داعياً كافة الجهات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية للوقوف عن مسؤولياتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل البلديات في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة .


 

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