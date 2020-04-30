بلدية خان يونس وفريق "للخير نطمح" يبحثان تنفيذ مبادرة "صحتك حياة"

خان يونس- الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع فريق للخير نطمح تنفيذ مبادرة مجتمعية "صحتك حياة" لتوعية المواطنين بمخاطر فايروس كورونا وطرق الوقاية من الوباء.



وكان مدير العلاقات العامة بالبلدية أ. عماد الأغا، وبمشاركة مسؤولة وحدة المرأة والطفولة أ. تغريد شعت، وأ. يحيى الأسطل، قد استقبلوا المدير التنفيذي للفريق أ. زينب أبو مغصيب، و مسئولة العلاقات العامة أ. ماريا التعبان.



وتأتي هذه الزيارة بهدف تنفيذ مبادرة صحتك حياة لتوعية المواطنين حول مخاطر الفايروس وكيفية الوقاية منه لمجابهته، واختتمت الزيارة بتوزيع بروشور توعوي على الموظفين والمواطنين في مركز خدمات الجمهور وتركيب يافطات توعية على مداخل البلدية.