الأوقاف تطلق مسابقة الأقصى المحلية العشرين

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية مسابقة الأقصى المحلية العشرين، في حفظ القرآن الكريم وتفسيره لعام 1441هـ/2020م ، والتي تنظمها الوزارة بشكل سنوي للذكور والإناث من كافة محافظات قطاع غزة.

وأشار مدير عام الادارة العامة للتحفيظ أ. مازن النجار أن التسجيل سيبدأ يوم الخميس الموافق 3/5/2020م، الموافق 10 رمضان، وحتى يوم الاثنين الموافق 1/6/2020م، الموافق9 شوال، عبر مديريات الأوقاف الخمس أو بزيارة دائرة التحفيظ بوزارة الأوقاف، لافتًا الى أن إدارته ستشرع بعقد الاختبارات في المناطق يوم الأحد الموافق 12/7/2020م.

وأوضح النجار أن إدارته تهدف من هذه المسابقة إلى تعليم ونشر القرآن الكريم، والحث على الاهتمام به، وبث روح المنافسة بين حفظ القرآن وتشجيعهم على التسابق في حفظه وتثبيته، وإبراز المهرة والمتميزين منهم، وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات الدولية.

وقال: " تشمل المسابقة أربعة فروع، الأول بعنوان الحافظ المتقن ويُشترط في متسابق هذا الفرع أن يكون حافظاً للقرآن كاملاً مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلماته بالكامل في تفسير سورة النور ".

وأضاف: "أما الفرع الثاني فيُشترط في متسابقه أن يكون حافظًا لعشرين جزءًا من القرآن الكريم مع التلاوة والتجويد وحسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات الأجزاء المذكورة مع تفسير سورة محمد".

وبين النجار أن الفرع الثالث سيكون في حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم متتالية مع الإتقان وحُسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات الأجزاء المذكورة مع تفسير سورة الحجرات، في حين أن الفرع الرابع يتضمن حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم متتالية مع التلاوة والتجويد والإتقان وحُسن الصوت والاتقان ومعرفة معاني كلمات الأجزاء المذكورة مع تفسير سورة البينة، وهو فرع خاص بطلاب التحفيظ وديوان الحفاظ بالأوقاف.

وذكر مدير عام التحفيظ أن هناك شروطاً ينبغي أن تتوفر في الراغبين بالمشاركة في المسابقة أولها يُسمح بالمشاركة في فرع واحد فقط من الأفرع الأربعة، وألا يكون قد فاز في المراكز الخمس الأول بمسابقات دولية او محلية رسمية في نفس الفرع أو أعلى منه.

مضيفاً: "ينبغي ألا أن تكون الأجزاء المحفوظة متتالية أو من مقطعين فقط عدا الفرعين الثالث والرابع مقطع واحد فقط، بالإضافة أنه يجب على الفائز أن يحضر حفل التكريم وإلا يفقد حقه في مكافئة المسابقة ، في حين ان المسابقة لجميع الأعمار من كلا الجنسين عدا الفرع الرابع خاص لمن هم دون العشرين عامًا".

وأكد النجار أن الوزارة رصدت جوائز مالية نقدية قيمة للخمس الأوائل الفائزين في كل فرع وذلك كل حسب درجته، بالإضافة الى العديد من الجوائز العينية لجميع الفروع.