الزكاة بالأوقاف تقدم مساعدات بنحو (400.000) دولار

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة ولجانها الفرعية المنتشرة على مستوى محافظات قطاع غزة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مساعدات عينية ومالية في الربع الأول من شهر رمضان المبارك على الأسر الفقيرة بنحو (400.000) دولار.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن المساعدات التي قدمتها الزكاة اشتملت على مساعدات مالية وطرود غذائية وسلال صحية وقسائم شرائية وإفطار صائم, منوهًا الى أن إدارته ستواصل جهودها لتوسيع مساحة هذه المساعدات وإيصالها لمستحقيها خلال الشهر الفضيل.

وأشار اسليم أن إدارته لن تدخر جهدًا في مواصلة طريق الخير للفقراء والمحتاجين والعمل على دعمهم وتقديم كل ما يلزم لهم, مشيدًا في الوقت ذاته بكافة الجهود المبذولة من قبل لجان الزكاة المتطوعين الذين يواصلون الليل بالنهار إرضاء لله عز وجل.

كما وعبّر عدد من الفقراء والمتعففين الذين استفادوا من هذه المشاريع عن سعادتهم ورضاهم عن المساعدات المقدمة من قبل الأوقاف خاصة في شهر رمضان المبارك, معربين عن أمله في أن تتواصل كافة الجهود التي من شانها التخفيف من المعاناة التي يعيشونها في ظل الظروف الصعبة.