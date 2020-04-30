التنمية الاجتماعية تنفذ حملة توعية لـ 240 أسرة جديدة

غزة- الرأي

أكد منسق مشروع القسائم الشرائية محمود ابو سيدو، أنه تم تنفيذ حملة توعية استهدفت 240 اسرة جديدة تم إضافتهم الي قوائم المستفيدين من برنامج الاغذية العالمي في وزارة التنمية الاجتماعية ضمن مشروع القسائم الشرائية لمدة 3 شهور .



حيث يتم اعتماد الية عمل جديدة تعتمد علي كود يصل المستفيد من خلال رسالة نصية علي هاتفه من خلاله يمكنه الذهاب الي السوبرماركت والشراء بواسطته ، وذلك بدلا من البطاقة الالكترونية المعمول بها حاليا ، مؤكدا ان هذا النظام سوف يطبق للحالات الجديدة فقط وليس للحالات القديمة.



وفي ذات السياق، لفت ابو سيدو إلى انه يتم شحن الرصيد مرتين شهريا في الاول من كل شهر ومنتصف الشهر ، بحيث يتم احتساب مبلغ 35 شيكل لكل فرد في الاسرة بشكل شهري ، مع العلم ان جميع الحالات المستفيدة هي حالات مواطنة وحالات مصنفة تحت خط الفقر الشديد وذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الممول من السلطة الوطنية الفلسطينية