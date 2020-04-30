حقوق الإنسان بالداخلية تنظم زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل الشمال "أبو عبيدة"

غزة- الرأي

نظمت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني ، زيارة لمركز تأهيل الشمال"أبو عبيدة"

وتأتي هذه الزيارة للإطلاع على أحوال النزلاء والإطمئنان على أوضاعهم داخل مركز الإصلاح

وترأس وفد حقوق الإنسان مدير دائرة الدراسات والأبحاث الأستاذ/ عرفة المصري والأستاذ/ زياد عباس مدير دائرة الإتصال والعلاقات، حيث كان في استقبالهم المقدم: أنور أبو اللبن "مدير المركز"

وفي سياق الزيارة تم توزيع عدد من نسخ المصحف الشريف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

يذكر أن وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مهمتها متابعة أحوال النزلاء الصحية والمعيشية وتوفير مقومات العيش الكريم داخل مراكز الإصلاح .