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ضمن منحة دعم القطاع الزراعي

الزراعة توزع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدواجن

30 نيسان / أبريل 2020 12:36

غزة - الرأي

بدأت وزارة الزراعة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، بتوزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدجاج اللاحم، وذلك ضمن منحة دعم القطاع الزراعي والمقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة في ظل أزمة "كورونا" بقيمة (مليون دولار).

وقال وكيل الوزارة د.إبراهيم القدرة، خلال حفل التسليم الذي أقامته بمقر الوزارة بغزة، إن عدد المستفيدين في المرحلتين الأولى والثانية ما يزيد عن (ألف مربي دواجن) بمبلغ قيمته (400) ألف دولار.

كما أعلن القدرة عن صرف مساعدة أخرى لقطاع الانتاج النباتي خلال الأيام القريبة، حيث سيتم صرف مبلغ (600) ألف دولار للقطاع النباتي (لمزارعي الخضروات) سواء في الدفيئات الزراعية أو الحقل المفتوح، من خلال شراء وتوزيع أسمدة زراعية على المزارعين.

وقال القدرة: "إن الدعم الذي يقدم اليوم يأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي"، لافتاً الى أنه يوجد لدينا في قطاع غزة اكتفاء ذاتي في اللحوم البيضاء، وأن وزارته تركز في الأونه الأخيرة على قطاع الدواجن، وذلك من خلال متابعته وتوفير سبل الدعم له ومراقبة الأعلاف وبيض الفقس المخصب، وإجراءات ترخيص مزارع الدواجن.

بدوره قدم نقيب مربي الدواجن مروان الحلو، شكره وعرفانه لوزارة الزراعة وللجنة متابعة العمل الحكومي، على تقديمهم للمساعدات العاجلة والتي تساهم في حل جزء من مشاكل مربي الدواجن، وتلبي احتياجات ضرورية للمزارعين وسيما الإنسانية منها، داعيا الزراعة وجميع المؤسسات الدولية والمانحة للمزيد من الدعم بالقطاع الزراعي والمساهمة في حل مشاكله وتمويل مشاريع مشابهة تلبي حاجات المزارعين المتعددة.

من جهته، قدم ظافر العقاد مورد الأعلاف، شكره لطواقم وزارة الزراعة على جهودهم الكبيرة خلال عملية شراء وفحص وتوزيع الأعلاف، مشيراً الى أن جميع شحنات الأعلاف الواردة، خضعت للفحص في المختبرات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.

وفي الختام، تم تسليم المزارعين الكابون الخاص بالمساعدة الإغاثية لاستلامه في مراكز التوزيع، حيث سيتم اليوم التوزيع في محافظتي غزة والشمال، والأسبوع القادم سيتم التوزيع في باقي المحافظات غزة، مع الأخذ باحتياطات السلامة والصحة للطاقم العامل في المراكز.

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