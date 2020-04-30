"أراضي الغمر " تعود تحت السيادة الأردنية

الأردن- الرأي:

من المقرر أن تعود، اليوم الخميس، أراضي الغمر إلى السيادة الأردنية، وذلك بعد تمديد تأجيرها لسلطات الاحتلال، في إطار معاهدة "السلام" بين البلدين عام 1994، وسيجري اليوم عند الساعة الخامسة مساءاً احتفال بمبادرة المزارعين “الإسرائيليين” تقديراً لضباط الاحتلال والضباط الأردنيين في المكان.

وأعلن الملك الأردني عبد الله الثاني في 30 في تشرين أول/أكتوبر 2018 قبل انقضاء فترة تأجير أراضي الباقورة والغمر بعام كامل عدم نية الأردن تمديد عقد استئجار هاتين المنطقتين لدولة الاحتلال بموجب اتفاق السلام بين “إسرائيل” والأردن، ومن هذه الفترة بدأ المزارعون الإسرائيليون الـ30 الذين يفلحون هذه الأراضي بتفكيك المباني والمعدات الزراعية بالمكان، وستمنح لهم دولة الاحتلال أراض بديلة لزراعتها.

وتقدر مساحة أراضي الغمر بنحو 4 آلاف دونم، واحتلت “إسرائيل” منطقتي الباقورة عام 1950 والغمر 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة السلام “وادي عربة”، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي خاصين ضمن معاهدةـ السلام، وينص الملحقان على انتفاع إسرائيل بالمنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد.

وانتهت، في أكتوبر/تشرين أول من العام 2019، فترة تأجير الغمر والباقورة، التي نص عليها الملحقان، وكانت “إسرائيل” أعلنت في 10 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي اتفاقها مع الأردن على تمديد اتفاقية استئجار “الغمر” حتى 30 أيار/نيسان 2020 وذلك حتى يتم السماح للمزارعين بحصد محاصيلهم.

من المقرر أن تعود، اليوم الخميس، أراضي الغمر إلى السيادة الأردنية، وذلك بعد تمديد تأجيرها لسلطات الاحتلال، في إطار معاهدة "السلام" بين البلدين عام 1994، وسيجري اليوم عند الساعة الخامسة مساءاً احتفال بمبادرة المزارعين “الإسرائيليين” تقديراً لضباط الاحتلال والضباط الأردنيين في المكان.

وأعلن الملك الأردني عبد الله الثاني في 30 في تشرين أول/أكتوبر 2018 قبل انقضاء فترة تأجير أراضي الباقورة والغمر بعام كامل عدم نية الأردن تمديد عقد استئجار هاتين المنطقتين لدولة الاحتلال بموجب اتفاق السلام بين “إسرائيل” والأردن، ومن هذه الفترة بدأ المزارعون الإسرائيليون الـ30 الذين يفلحون هذه الأراضي بتفكيك المباني والمعدات الزراعية بالمكان، وستمنح لهم دولة الاحتلال أراض بديلة لزراعتها.

وتقدر مساحة أراضي الغمر بنحو 4 آلاف دونم، واحتلت “إسرائيل” منطقتي الباقورة عام 1950 والغمر 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة السلام “وادي عربة”، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي خاصين ضمن معاهدةـ السلام، وينص الملحقان على انتفاع إسرائيل بالمنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد.

وانتهت، في أكتوبر/تشرين أول من العام 2019، فترة تأجير الغمر والباقورة، التي نص عليها الملحقان، وكانت “إسرائيل” أعلنت في 10 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي اتفاقها مع الأردن على تمديد اتفاقية استئجار “الغمر” حتى 30 أيار/نيسان 2020 وذلك حتى يتم السماح للمزارعين بحصد محاصيلهم.