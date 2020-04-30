الاحتلال يعتزم فرض إغلاق تام على بلدة حورة بالنقب

الداخل المحتل- الرأي:

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية فرض الإغلاق العام على أحياء في بلدة حورة في منطقة النقب، وذلك إثر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في البلدة بنسبة 130% خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ووصلت عدد الإصابات بـ" كوفيد 19" في حورة، إلى 66 حالة خلال الأيام القليلة الماضية، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأربعاء، بحسب الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة "الإسرائيلية"، بارتفاع يقدر بـ130%.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية" ("كان")، بأنه سيتم فرض الإغلاق الشامل في حي رقم 9 وحي رقم 10 في بلدة حورة التي يقطنها نحو 17 ألف نسمة.

ولفتت القناة إلى أن الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تجري تشاورات في هذا الأثناء مع المسؤولين في وزارة الصحة، على أن يتم الإعلان عن القرار خلال الساعات المقبلة.