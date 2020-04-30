مركز: الاحتلال يستغل الأيدي العاملة للأسرى في سجونه

فلسطين المحتلة - الرأي

قال مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس، إن إدارة السجون الإسرائيلية استغلت الأيدي العاملة للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون.

وأكد مدير المركز رأفت حمدونة في تصريح صحفي، أن الحديث عن عيد العمال في الأول من مايو/ أيار من كل عام يذكرنا بمئات العمال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية، وبنظام السخرة الذي فُرِضَ في بدايات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة على الأسرى.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال حينها أجبرت المعتقلين على العمل في مرافق غير مقبولة مردودها لصالح إنتاج "دولة الاحتلال".

وأضاف أن إدارة مصلحة السجون تعرقل المرافق التي تخدم الأسرى "كعمال المطبخ" الذي يخفف الكثير من المعاناة عليهم، ويحافظ على صحتهم ونفسيتهم، ويخفف عنهم عبء الكانتين بسبب شراء الطعام على حسابهم الخاص نتيجة طهى الطعام على أيدي اليهود الجنائيين في المطابخ، والذي يشمئز من تناوله الأسرى بسبب عدم النظافة وأحيانًا المتعمدة.

وطالب حمدونة المؤسسات التي تعنى بالعمال بأهمية النظر لما يعاني منه العمال المعتقلين في سجون الاحتلال، والعمل على الإفراج عنهم، والكف عن استهدافهم وتعذيبهم وأشكال اعتقالهم.